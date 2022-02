Cronaca 2441

E' morto a 59 anni il poliziotto Angelo Bellomo: la Questura di Caltanissetta si stringe attorno al dolore dei familiari

La sua una carriera brillante. Tra le operazioni principali l'arresto di 15 pakistani accusati di terrorismo

Redazione

25 Febbraio 2022 10:14 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/e-morto-a-59-anni-il-poliziotto-angelo-bellomo-la-questura-di-caltanissetta-si-stringe-al-dolore-dei-familiari Copia Link Condividi Notizia

Ieri è venuto a mancare il primo dirigente della Polizia di Stato Angelo Bellomo, poliziotto nisseno di 59 anni, che per diversi anni ha prestato servizio alla questura di Caltanissetta. Il dr Bellomo in polizia dal 1989, dal 1990 al 1993 è stato vice dirigente della squadra mobile, periodo in cui ha partecipato a complesse indagini sul crimine organizzato. Dal 1993 al 2003 è stato dirigente della Digos, tra le altre operazioni di polizia giudiziaria, ha condotto quella dell’arresto di 15 cittadini pakistani per terrorismo internazionale. Nell’agosto del 2003 e fino al 2006 è stato capo di gabinetto del Questore. Promosso alla qualifica di primo dirigente, dal 2007 al 2010 ha diretto il commissariato di pubblica sicurezza di Gela. Nel 2010 ha assunto l’incarico di dirigente della Direzione Investigativa Antimafia di Catania fino al 2014, quando è stato nominato vicario del questore di Ragusa. Il dr Bellomo, in ultimo, ha diretto la divisione polizia amministrative e sociale della questura di Agrigento. Poliziotto capace e apprezzato da tutti i colleghi, che si associano al dolore dei familiari, oggi è ricordato dai poliziotti nisseni per le sue straordinarie doti umane e professionali. Domani, sabato 26 febbraio 2022, alle ore 10.30, saranno celebrati i suoi funerali presso la Cattedrale di Caltanissetta.



Ieri è venuto a mancare il primo dirigente della Polizia di Stato Angelo Bellomo, poliziotto nisseno di 59 anni, che per diversi anni ha prestato servizio alla questura di Caltanissetta. Il dr Bellomo in polizia dal 1989, dal 1990 al 1993 è stato vice dirigente della squadra mobile, periodo in cui ha partecipato a complesse indagini sul crimine organizzato. Dal 1993 al 2003 è stato dirigente della Digos, tra le altre operazioni di polizia giudiziaria, ha condotto quella dell'arresto di 15 cittadini pakistani per terrorismo internazionale. Nell'agosto del 2003 e fino al 2006 è stato capo di gabinetto del Questore. Promosso alla qualifica di primo dirigente, dal 2007 al 2010 ha diretto il commissariato di pubblica sicurezza di Gela. Nel 2010 ha assunto l'incarico di dirigente della Direzione Investigativa Antimafia di Catania fino al 2014, quando è stato nominato vicario del questore di Ragusa. Il dr Bellomo, in ultimo, ha diretto la divisione polizia amministrative e sociale della questura di Agrigento. Poliziotto capace e apprezzato da tutti i colleghi, che si associano al dolore dei familiari, oggi è ricordato dai poliziotti nisseni per le sue straordinarie doti umane e professionali. Domani, sabato 26 febbraio 2022, alle ore 10.30, saranno celebrati i suoi funerali presso la Cattedrale di Caltanissetta.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare