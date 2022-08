Cronaca 509

E' morta Olivia Newton-John: l'indimenticabile star di Grease aveva 73 anni

Era malata da tempo di cancro. A dare la notizia in una nota il marito

Redazione

L'attrice Olivia Newton-John è morta all'età di 73 anni. Lo ha annunciato il marito in una nota sottilineando che l'artista è deceduta "serenamente nella suo ranch nel sud della California, circondata da familiari e amici". Indimenticabile Sandy al fianco di Danny Zucco/John Travolta, l'attrice era da tempo in lotta contro un cancro al seno. Da oltre trent'anni, infatti, l'attrice combatteva contro il male, testimoniando giorno dopo giorno la sua battaglia.

Olivia Newton-John aveva da sempre considerato il cancro al seno "un regalo", un modo per ristabilire le priorità e collegarsi con quello che realmente conta nella vita. Lo aveva dichiarato in diverse interviste negli ultimi anni. John Travolta su Instagram in lacrime: "Hai fatto il meglio per le nostre vite. Ci rivedremo. Il tuo Danny, il tuo John". In una intervista al Guardian aveva dichiarato quanto fosse importante mantenere un approccio positivo nei confronti della malattia: "Penso che sia molto importante mantenere quel messaggio positivo nella testa. Sai, se hai un momento difficile la musica è sempre un grande guaritore».

E ha aggiunto: «Se pensi: "Povero me" o "Sono malato", allora starai male. Penso che ogni giorno sia una benedizione. Non sai mai quando il tuo tempo è finito; abbiamo tutti un tempo limitato su questo pianeta e dobbiamo solo esserne grati. Non so cosa sarei adesso, senza. Lo vedo come il viaggio della mia vita. Mi ha dato scopo e intenzione e mi ha insegnato molto sulla compassione. È stato un regalo. Non lo auguro a nessuno, ma per me è stato importante nella mia vita".









