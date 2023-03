Attualita 537

E' il titolare dei supermercati Sisa Nunzio Di Pietro l'imprenditore rapinato e picchiato a Gela

Il presidente di Sicindustria Caltanisetta, Domenico Lorefice, esprime massima solidarietà ai familiari

Redazione

05 Marzo 2023 13:31 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/e-il-titolare-dei-supermercati-sisa-nunzio-di-pietro-limprenditore-rapinato-e-picchiato-a-gela Copia Link Condividi Notizia

E’ Nunzio Di Pietro, titolare dei supermercati Sisa, l’uomo che ieri sera è stato rapinato a Gela, nel quartiere Macchitella, all’uscita dalla sua attività. Il presidente degli industriali nisseni, Domenico Lorefice ha espresso solidarietà all’imprenditore, finito in ospedale in codice rosso, dopo che i rapinatori lo hanno preso a sprangate, provocandogli un trauma cranico, e portandogli via l’intero incasso della serata. Adesso Di Pietro è fuori pericolo. “Desidero esprimere la massima solidarietà a Nunzio Di Pietro – scrive Lorefice - per quanto accaduto e rappresento la vicinanza di Sicindustria Caltanissetta alla famiglia. Assistere ancora oggi ad episodi del genere è assurdo oltreché impensabile. Le indagini sono in corso e io confido nell’operato delle forze dell’ordine affinché riescano a trovare i responsabili di questo gesto inaudito e, al tempo stesso, auspico di riuscire a definire con le Istituzioni un percorso comune per evitare che episodi come questo possano ripetersi in futuro. Non è più possibile rischiare la vita in questo modo. Sicindustria Caltanissetta – aggiunge - lancia un chiaro segnale di contrasto ad azioni del genere e si dice pronta e disponibile a lavorare in modo sinergico con le autorità locali per creare, con azioni concrete, una cultura della sicurezza che allontani il malaffare ed eviti che questo si infiltri e inquini il tessuto industriale locale”. Foto Quotidianodigela.it



E' Nunzio Di Pietro, titolare dei supermercati Sisa, l'uomo che ieri sera è stato rapinato a Gela, nel quartiere Macchitella, all'uscita dalla sua attività. Il presidente degli industriali nisseni, Domenico Lorefice ha espresso solidarietà all'imprenditore, finito in ospedale in codice rosso, dopo che i rapinatori lo hanno preso a sprangate, provocandogli un trauma cranico, e portandogli via l'intero incasso della serata. Adesso Di Pietro è fuori pericolo. "Desidero esprimere la massima solidarietà a Nunzio Di Pietro - scrive Lorefice - per quanto accaduto e rappresento la vicinanza di Sicindustria Caltanissetta alla famiglia. Assistere ancora oggi ad episodi del genere è assurdo oltreché impensabile. Le indagini sono in corso e io confido nell'operato delle forze dell'ordine affinché riescano a trovare i responsabili di questo gesto inaudito e, al tempo stesso, auspico di riuscire a definire con le Istituzioni un percorso comune per evitare che episodi come questo possano ripetersi in futuro. Non è più possibile rischiare la vita in questo modo. Sicindustria Caltanissetta - aggiunge - lancia un chiaro segnale di contrasto ad azioni del genere e si dice pronta e disponibile a lavorare in modo sinergico con le autorità locali per creare, con azioni concrete, una cultura della sicurezza che allontani il malaffare ed eviti che questo si infiltri e inquini il tessuto industriale locale". Foto Quotidianodigela.it

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare