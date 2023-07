Salute 1610

E' emergenza sangue: a Caltanissetta l'Avis regalerà un telo mare a chi andrà a donare

"Un regalo simbolico - dice il presidente Gaetano Giambusso - ai nostri donatori prima della partenza per le ferie estive"

Rita Cinardi

In estate più che mai c'è bisogno di sangue e così l'Avis (Associazione Volontari Italiani Sangue) di Caltanissetta ha pensato a una nuova iniziativa. A tutti coloro che doneranno fino al 15 settembre, e che hanno già donato a partire da giugno, sarà donato un telo mare. "Stiamo registrando un calo delle donazioni del 20% - spiega il presidente Gaetano Giambusso - e come ogni estate siamo in piena emergenza. Molti vanno in ferie, altri per via del caldo soffrono di pressione bassa, e quindi è normale che ci sia un calo delle donazioni. Non dimentichiamo però che ci sono cittadini che hanno bisogno di noi. E quindi invito chi volesse donare a farlo. E abbiamo pensato a dare un regalo simbolico ai nostri donatori prima della partenza per le ferie estive: un telo mare che sarà consegnato al momento della donazione. Per chi volesse donare basta recarsi nei locali dell’Avis dell’ospedale Sant’Elia oppure contattare il numero 3290827285. Per il momento siamo al primo piano dell'ospedale Sant'Elia, a breve porteremo i nostri donatori nella nuova sede con aria condizionata e più postazioni ovviamente più confortevole".



