E' di Ragusa una delle donne più longeve d'Italia: nonna Rosaria compie 108 anni

Accanto alla grande torta c’erano anche il sindaco, Peppe Cassì, e il vescovo monsignor Giuseppe La Placa

Redazione

E’ di Ragusa una delle donne più longeve d’Italia. Ieri nonna Rosaria Martorana ha compiuto 108 anni festeggiata, nella casa di riposo dove vive da qualche mese, da figli, nipoti e pronipoti. “Di recente ha avuto il Covid – spiega il nipote Gianni Schembari- e ha perso parte della sua autonomia. Ora si sono rese necessarie delle terapie di riabilitazione, che può ricevere nella nuova struttura, dove viene accudita. Si trova benissimo e noi nipoti le siamo sempre vicini”.

Un momento di gioia che ha visto protagonisti anche tutti gli ospiti della casa di riposo.

Accanto alla grande torta c’erano anche il sindaco, Peppe Cassì, che ha portato il saluto della comunità iblea e ha consegnato alla centenaria una targa ricordo della città di Ragusa, e il vescovo, monsignor Giuseppe La Placa. La signora Rosaria Martorana è nata a Ragusa il 27 ottobre1914, nell’anno in cui è scoppiata la prima guerra mondiale. Ha lavorato come infermiera in ospedale, il marito è morto 62 anni fa.

«Mi ha raccontato qualcosa di sè – ha detto il vescovo – e mi ha chiesto una benedizione, dicendo di volersi fare trovare pronta per l’incontro con il Signore. È una donna di grande fede e questa sua fede, questa sua serenità, mi hanno colpito particolarmente. È un esempio per tutti noi»! (Fonte Gds.it)



