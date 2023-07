Cronaca 248

E' ancora caos negli aeroporti siciliani: a Palermo niente aria condizionata e bagagli in cerca di proprietario

Adesso la società Gh Palermo, che si occupa dei servizi a terra, sta organizzando anche squadre notturne

Redazione

Caos bagagli all’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo. L’onda lunga dell’incendio allo scalo di Catania sta provocando disagi anche a Punta Raisi. Centinaia di valigie e trolley sono stipati nell’area arrivi in cerca di un proprietario. Ieri sera dalle 20, denunciano i viaggiatori, l’aeroporto era senza aria condizionata. Gesap ha tentato di mitigare il disagio con alcuni condizionatori portatili ma assolutamente insufficienti anche in virtù della quantità di utenti e del grande caldo di questi giorni.

Dalla Gesap, società di gestione dell’aeroporto di Palermo, fanno sapere che «con i ritardi che ci sono stati dei voli, dovuti alla programmazione che è stata stravolta per la vicenda di Catania, si accumulano i bagagli. Adesso la società Gh Palermo, che si occupa dei servizi a terra, sta organizzando anche squadre notturne per evadere le pratiche. Valigie e trolley saranno riconsegnati nei tempi».



