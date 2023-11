Cronaca 198

Durante lo spettacolo Romeo e Giulietta gli attori cadono dal balcone, sono feriti

È successo in Ungheria, a Budapest, dove stava andando in scena il secondo atto dello spettacolo

Redazione

15 Novembre 2023 11:25 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/durante-lo-spettacolo-romeo-e-giulietta-gli-attori-cadono-dal-balcone-sono-feriti Copia Link Condividi Notizia

Una tragedia che poteva finire veramente in tragedia. Durante la rappresentazione teatrale di «Romeo e Giulietta», due attori sono caduti dal celebre balcone, rimanendo gravemente feriti. È successo in Ungheria, a Budapest, dove stava andando in scena il secondo atto dello spettacolo. Grazie al tempestivo intervento dei medici, i due sono ora fuori pericolo.

Sono in condizioni gravi ma stabili Júlia Szász, 28 anni, e Otto Lajos Horváth, 60 anni, i due attori caduti dal balcone durante lo spettacolo di «Romeo e Giulietta», in Ungheria. Durante il secondo atto della rappresentazione, l'attrice che interpretava Giulietta e l'attore che interpretava suo padre, Lord Capuleti, sono infatti precipitati dall'alto, riportando ferite molto gravi. Nonostante la richiesta di dimissioni del direttore del Teatro Nazionale Attila Vidnyánszky, presentata da lui stesso lo scorso lunedì «riconoscendo la sua responsabilità a seguito dell'incidente», il ministro della Cultura ungherese János Csák ha deciso di non accettarle e di non prendere provvedimenti. Secondo i medici, le condizioni di salute dei due attori starebbero migliorando grazie all'assistenza dei medici. In corso comunque un'indagine per esaminare le circostanze dell'incidente.



Una tragedia che poteva finire veramente in tragedia. Durante la rappresentazione teatrale di «Romeo e Giulietta», due attori sono caduti dal celebre balcone, rimanendo gravemente feriti. È successo in Ungheria, a Budapest, dove stava andando in scena il secondo atto dello spettacolo. Grazie al tempestivo intervento dei medici, i due sono ora fuori pericolo. Sono in condizioni gravi ma stabili Júlia Szász, 28 anni, e Otto Lajos Horváth, 60 anni, i due attori caduti dal balcone durante lo spettacolo di «Romeo e Giulietta», in Ungheria. Durante il secondo atto della rappresentazione, l'attrice che interpretava Giulietta e l'attore che interpretava suo padre, Lord Capuleti, sono infatti precipitati dall'alto, riportando ferite molto gravi. Nonostante la richiesta di dimissioni del direttore del Teatro Nazionale Attila Vidnyánszky, presentata da lui stesso lo scorso lunedì «riconoscendo la sua responsabilità a seguito dell'incidente», il ministro della Cultura ungherese János Csák ha deciso di non accettarle e di non prendere provvedimenti. Secondo i medici, le condizioni di salute dei due attori starebbero migliorando grazie all'assistenza dei medici. In corso comunque un'indagine per esaminare le circostanze dell'incidente.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare