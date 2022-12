Cronaca 1812

Duplice omicidio a Racalmuto: il lungo abbraccio dei coniugi prima di essere accoltellati

Sull'episodio indagano i carabinieri guidati dal comandante provinciale Vittorio Stingo

Redazione

Una coppia è stata uccisa, sembra a coltellate a Racalmuto. I cadaveri dei due coniugi sono stati trovati nel loro appartamento in contrada Stazzone. Sul posto ci sono i carabinieri. Sono stati trovati in un lago di sangue i due coniugi accoltellati a morte nella loro abitazione a Racalmuto. Sul posto è appena arrivata la pm di turno della Procura di Agrigento Presente anche il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Vittorio Stingo.

I coniugi uccisi a Racalmuto sono stati trovati abbracciati distesi a terra. Macabra la scena apparsa agli inquirenti: i cadaveri erano in un lago di sangue. Stasera la famiglia Sedita avrebbe dovuto festeggiare il pensionamento della vittima, operaio forestale all’ultimo giorno di lavoro. La famiglia aveva organizzato una cena.



