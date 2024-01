Cronaca 439

Duplice omicidio a Naro, le due vittime si conoscevano e frequentavano gli stessi amici

Sono oltre 300 i romeni che vivono e lavorano nel piccolo paese agrigentino

Redazione

Si conoscevano e avrebbero avuto le stesse frequentazioni Maria Russ di 54 anni e Delia Zarniscu di 58 anni, le due donne rumene trovate morte - una carbonizzata e l’altra in una pozza di sangue - in due abitazioni nel centro di Naro, comune di poco più di 7 mila abitanti nella provincia di Agrigento.

Zarniscu viveva nella cittadina da oltre vent’anni in via Leonardo Da Vinci. Dopo la morte del marito, un ragioniere originario del paese, le sue condizioni generali, raccontano a Naro, erano precipitate; la vedova avrebbe avuto diversi problemi economici e per andare avanti avrebbe fatto ricorso anche a espedienti.

In via Avenia, strada a poca distanza dalla prima abitazione (circa 150 metri), è stata trovata invece Maria Russ, separata, il cui corpo era carbonizzato. Il doppio macabro ritrovamento è stato fatto nel quartiere di San’Erasmo, uno dei più dinamici con una forte comunità ecclesiale, dove gli stranieri sono ben accolti e dove spesso vengono organizzate iniziative sociali dagli stessi residenti in modo autonomo senza far ricorso all’aiuto dell’amministrazione pubblica.

A Naro la comunità romena è la più numerosa tra gli stranieri che vivono in questa cittadina, che si trova a 660 metri sopra il livello del mare e si affaccia su Val Paradiso, una ampia vallata oltre la quale ci sono colline che coprono in parte la vista del mar Mediterraneo.

Sono oltre 300 i romeni che vivono e lavorano a Naro, la quinta comunità in assoluto rispetto agli altri connazionali stabiliti negli altri 42 Comuni della provincia di Agrigento, dove in totale i romeni sono quasi 6.500 a fronte ai 46 mila che si trovano in Sicilia. Diciannove anni fa, era il 4 febbraio, Naro fu colpita da una frana che mise in ginocchio gran parte del centro storico. Una settantina di abitazioni furono dichiarate inagibili, molte sono state abbattute. Centocinquanta le persone sfollate.



