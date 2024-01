Cronaca 489

Duplice omicidio a Naro, il romeno si trova recluso nel carcere di Gela: oggi la convalida

La Procura di Agrigento ha chiesto la convalida del provvedimento di fermo

Redazione

08 Gennaio 2024 10:35 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/duplice-omicidio-a-naro-il-romeno-si-trova-recluso-nel-carcere-di-gela-oggi-la-convalida Copia Link Condividi Notizia

È arrivato il giorno in cui il romeno di 24 anni, Omar Edgar Nedelcov, accusato di aver ucciso due donne a Naro e del vilipendio del cadavere di una di loro, comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, per spiegare cosa è realmente accaduto la notte tra il 4 ed il 5 gennaio tra la via Vinci ed il vicolo Avenia, nel quartiere di Sant’Erasmo. Si celebrerà, infatti, oggi, nella casa circondariale di Gela, l’udienza di convalida del fermo del giovane romeno. L’indagato è difeso dall’avvocato Diego Giarratana. La Procura di Agrigento, con il procuratore aggiunto Salvatore Vella ed il sostituto Elettra Consoli, ha chiesto la convalida del provvedimento di fermo. Sempre oggi arriveranno a Naro i carabinieri del Ris per gli accertamenti sui luoghi dei due delitti. (Gds.it)



È arrivato il giorno in cui il romeno di 24 anni, Omar Edgar Nedelcov, accusato di aver ucciso due donne a Naro e del vilipendio del cadavere di una di loro, comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, per spiegare cosa è realmente accaduto la notte tra il 4 ed il 5 gennaio tra la via Vinci ed il vicolo Avenia, nel quartiere di Sant'Erasmo. Si celebrerà, infatti, oggi, nella casa circondariale di Gela, l'udienza di convalida del fermo del giovane romeno. L'indagato è difeso dall'avvocato Diego Giarratana. La Procura di Agrigento, con il procuratore aggiunto Salvatore Vella ed il sostituto Elettra Consoli, ha chiesto la convalida del provvedimento di fermo. Sempre oggi arriveranno a Naro i carabinieri del Ris per gli accertamenti sui luoghi dei due delitti. (Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare