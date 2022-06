Cronaca 4235

Due studenti di Caltanissetta trovano un portafogli e lo consegnano in questura: lo aveva smarrito un 50enne

Il portafogli conteneva soldi e documenti. Il gesto è stato compiuto da due diciannovenni

Redazione

06 Giugno 2022 13:30 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/due-studenti-di-caltanissetta-trovano-un-portafogli-e-lo-consegnano-in-questura-lo-aveva-perso-un-cinquantenne Copia Link Condividi Notizia

Aveva smarrito il portafogli con all'interno diverse decine di euro, carte di credito e documenti personali ma, fortunatamente, il proprietario ha recuperato tutto quanto grazie a due studenti nisseni, entrambi diciannovenni, che lo hanno trovato e lo hanno consegnato in Questura. L'episodio è avvenuto sabato mattina a Caltanissetta al mercatino rionale di via Ferdinando I. Dopo aver compiuto le formalità di rito, i poliziotti hanno espresso ai due giovani il loro apprezzamento per il gesto di civiltà, per poi contattare il proprietario, un cinquantenne del capoluogo, al quale è stato riconsegnato il portafogli smarrito e il suo contenuto.La notizia è stata resa nota dalla Questura di Caltanissetta attraverso il suo profilo Facebook.



Aveva smarrito il portafogli con all'interno diverse decine di euro, carte di credito e documenti personali ma, fortunatamente, il proprietario ha recuperato tutto quanto grazie a due studenti nisseni, entrambi diciannovenni, che lo hanno trovato e lo hanno consegnato in Questura. L'episodio è avvenuto sabato mattina a Caltanissetta al mercatino rionale di via Ferdinando I. Dopo aver compiuto le formalità di rito, i poliziotti hanno espresso ai due giovani il loro apprezzamento per il gesto di civiltà, per poi contattare il proprietario, un cinquantenne del capoluogo, al quale è stato riconsegnato il portafogli smarrito e il suo contenuto.La notizia è stata resa nota dalla Questura di Caltanissetta attraverso il suo profilo Facebook.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare