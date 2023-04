Cronaca 1133

Due sorelline scomparse, hanno 13 e 16 anni: «Separate dalla famiglia per problemi economici»

L'appello del sindaco di Cerveteri, mentre i carabinieri stanno setacciando Viterbo in cerca delle due sorella

Redazione

Due ragazzine di 13 e 16 anni, sorelle, sono scomparse da Cerveteri e Viterbo. Da due giorni si sono perse le tracce delle due minorenni, la più piccola risiede a Cerveteri, la più grande nel capoluogo della Tuscia. Le due sorelle sarebbero state separate per difficoltà economiche della famiglia di origine, che ha avuto anche problemi con la giustizia. Secondo il racconto dei giornali locali, la 13enne, data in affido dai servizi sociali ad una casa famiglia, sarebbe fuggita da Cerveteri, dopo la scuola, mentre la 16enne che vive con i genitori a Viterbo avrebbe fatto lo stesso.

La causa della doppia sparizione, sarebbe da ricercare nel disagio vissuto dalle due sorelle. Ma a motivare la fuga, probabilmente sarebbe stata l'ennesima brutta notizia; la comunicazione che anche la ragazzina più grande sarebbe stata tolta ai genitori. Secondo i carabinieri di Civitavecchia, che le stanno cercando, le due ragazzine potrebbero essersi incontrate proprio a Viterbo o in qualche altro comune della provincia. «Stefania ti stiamo ancora cercando! Tutta Cerveteri ti sta aspettando! Da ieri, da quando abbiamo lanciato l'appello, l'unica notizia che abbiamo ricevuto è che potrebbe trovarsi a Viterbo, per ricongiungersi con la sorella maggiore, anche lei non è rientrata presso il suo domicilio. Chiunque avesse notizie, per favore, avvisi immediatamente le Forze dell'ordine al numero unico di emergenza 112» è il messaggio di Elena Gubetti, il sindaco di Cerveteri.



