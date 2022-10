Politica 389

Due Ong soccorrono migranti senza avvisare Stati, il ministro Piantedosi emana direttiva. Salvini plaude

Soccorso senza avvisare Stati. "Questo governo intende far rispettare regole e confini" ha detto il vicepremier Matteo Salvini

Redazione

Le condotte delle due navi Ocean Viking e della Humanity 1, attualmente in navigazione nel Mediterraneo, non sono ''in linea con lo spirito delle norme europee e italiane in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all’immigrazione illegale'' perché, secondo quanto si apprende, ''le operazioni di soccorso sono state svolte in piena autonomia e in modo sistematico in area Sar senza ricevere indicazioni dalle Autorità statali responsabili di quell'area Sar, ovvero Libia e Malta, che sono state informate solo a operazioni avvenute''. Sono queste le motivazioni che hanno portato all'adozione delle note verbali del ministero degli Esteri sulla base delle quali è stata emanata la direttiva del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, inviata ai vertici delle Forze di polizia e della Capitaneria di porto. Inoltre, secondo quanto si apprende, anche Italia è stata informata solo a operazioni effettuate.

“Bene l’intervento del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a proposito di due ong: come promesso, questo governo intende far rispettare regole e confini”. Lo dice il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Matteo Salvini.



