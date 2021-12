Due medici siciliani a lavoro senza green pass scoperti dai Nas: uno in ospedale l'altro in guardia medica

Due medici siciliani a lavoro senza green pass scoperti dai Nas: uno in ospedale l'altro in guardia medica

Un dirigente medico di Oncologia, in servizio all’ospedale di Caltagirone, è stato sanzionato per avere esercitato la propria professione senza la vaccinazione

Redazione

Due medici siciliani sono tra i 308 scoperti dai Nas dei carabinieri al lavoro senza essere in regola con il vaccino anti-Covid. Il dato si riferisce ai controlli effettuati da novembre ad oggi. I Nas non indicano tutti i casi scoperti, ma solo alcuni. Fra questi quelli di due medici, uno di Caltagirone e uno della provincia di Messina, entrambi scoperti dai Nas di Catania. Un dirigente medico di Oncologia, in servizio all’ospedale di Caltagirone, è stato sanzionato per avere esercitato la propria professione senza la vaccinazione. In un centro della provincia di Messina scoperto e sanzionato un medico che prestava servizio alla guardia medica con il green pass scaduto. Il medico infatti non si era sottoposto alla terza dose di vaccino anti Covid-19 entro i termini previsti.



