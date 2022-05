Cronaca 282

Due innamorati fanno un volo di 30 metri da una scogliera per un selfie: per loro solo tanta paura

La coppia ha perso l'equilibrio mentre si appoggiava a una ringhiera di legno, che avrebbe ceduto

Redazione

Il dramma è avvenuto intorno alle 17 di domenica a Cala Cristal, nel villaggio costiero di Villaricos, lungo la Costa del Sol, nel sud della Spagna. I due innamorati hanno voluto ammirare il panorama in questa posizione panoramica e farsi un selfie. Secondo ABC Espana, la coppia ha perso l'equilibrio mentre si appoggiava a una ringhiera di legno, che avrebbe ceduto mentre scattavano una foto sull'orlo dell'abisso. Se sono sopravvissuti per miracolo, lo devono soprattutto a uno spesso strato di alghe che si trovava sul fondo della rupe e che ne attutiva la caduta.

La 32enne soffre di diverse fratture e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico alla gamba. Il suo compagno è rimasto ferito in modo meno grave ma dovrà comunque sottoporsi a ulteriori esami in ospedale. È stata una bambina vicino alla scena che è stata in grado di dare l'allarme e di avvertire la sua famiglia dopo aver assistito alla scena. Sono stati quindi in grado di avvisare i servizi di emergenza. Sul luogo dell'incidente sono arrivati ​​i servizi sanitari, la Guardia Civil, la polizia locale e tre vigili del fuoco di Turre e Huércal-Overa. Secondo la Guardia Civil, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, senza la vigilanza della bambina, ci sarebbero volute diverse ore prima che qualcuno si accorgesse di loro, in questa zona di difficile accesso. In una foto condivisa dai vigili del fuoco, le due persone si vedono sdraiate su una spiaggetta in fondo alla scogliera, quando arrivano i soccorsi.



