Cronaca 1745

Due grossi incendi a San Cataldo: a fuoco un capannone, balle di fieno e una mietitrebbia

In fiamme anche una mietitrebbia che si trovava nei pressi del capannone

Rita Cinardi

Due incendi stanno tenendo impegnati a San Cataldo da questo pomeriggio i vigili del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta. In contrada Sartania un rogo, partito dalle sterpaglie, ha distrutto diversi ettari di macchia mediterranea. Ancor più grave l'incendio di un capannone in contrada Favarella. In fumo balle di fieno e una mietitrebbia che si trovava poco distante. Nessuno è rimasto ferito. (Foto Seguo News)



© Riproduzione riservata

