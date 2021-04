Cronaca 283

Due barche date alle fiamme al porto rifugio di Gela: incendio sarebbe scaturito da liti familiari

Una delle due imbarcazioni è affondata. Sul posto sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile. Indaga la polizia

Redazione

12 Aprile 2021 12:02

Fiamme all’alba al porto rifugio di Gela dove sono state incendiate due piccole imbarcazioni, una delle quali è affondata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i militari della capitaneria di porto e i poliziotti della sezione Volanti che indagano sull’episodio. I due natanti sono di proprietà di due persone legate tra loro da vincolo di parentela. I motivi sarebbero riconducibili a dissidi familiari. Per incendiare le due imbarcazioni sarebbe stato utilizzato del liquido infiammabile così come accertato nel corso del sopralluogo. Sono stati collocati i sistemi per evitare la dispersione del carburante in mare.



Fiamme all'alba al porto rifugio di Gela dove sono state incendiate due piccole imbarcazioni, una delle quali è affondata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i militari della capitaneria di porto e i poliziotti della sezione Volanti che indagano sull'episodio. I due natanti sono di proprietà di due persone legate tra loro da vincolo di parentela. I motivi sarebbero riconducibili a dissidi familiari. Per incendiare le due imbarcazioni sarebbe stato utilizzato del liquido infiammabile così come accertato nel corso del sopralluogo. Sono stati collocati i sistemi per evitare la dispersione del carburante in mare.

Ti potrebbero interessare