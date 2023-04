Cronaca 479

Due auto si scontrano sulla Statale: muore un uomo di 75 anni, 3 feriti gravi

Lo scontro è avvenuto in provincia di Siracusa: la polizia municipale indaga per la ricostruzione della dinamica

Redazione

26 Aprile 2023 13:24 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/due-auto-si-scontrano-sulla-statale-muore-un-uomo-di-75-anni-3-feriti-gravi Copia Link Condividi Notizia

Incidente mortale alle porte di Siracusa. La vittima è un uomo di 75 anni, alla guida di una Peugeot, che per causa ancora da accertare ieri pomeriggio si è scontrata con un'altra vettura lungo la Statale 124, nei pressi dello svincolo autostradale di Siracusa sud. Nell'impatto sono rimaste ferite le tre persone a bordo del secondo mezzo coinvolto: sono state trasferite in codice rosso all’ospedale Umberto I, dove sono ancora ora ricoverate.

La polizia municipale, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco, è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell’incidente. Secondo le prime ipotesi, a causare lo scontro sarebbe stata l'invasione di una delle due corsia di marcia.



Incidente mortale alle porte di Siracusa. La vittima è un uomo di 75 anni, alla guida di una Peugeot, che per causa ancora da accertare ieri pomeriggio si è scontrata con un'altra vettura lungo la Statale 124, nei pressi dello svincolo autostradale di Siracusa sud. Nell'impatto sono rimaste ferite le tre persone a bordo del secondo mezzo coinvolto: sono state trasferite in codice rosso all'ospedale Umberto I, dove sono ancora ora ricoverate. La polizia municipale, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco, è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo le prime ipotesi, a causare lo scontro sarebbe stata l'invasione di una delle due corsia di marcia.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare