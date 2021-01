Attualita 460

Dubbi e poche certezze sulla riapertura delle scuole: il governo vuole ripartire ma le regioni sono contrarie

Gli istituti superiori dal 7 gennaio dovrebbero riaprire con la didattica a distanza al 50% ma i governatori sono preoccupati

Redazione

04 Gennaio 2021 11:58

Quando si torna a scuola? La domanda se la pongono gli studenti italiani, in particolare quelli delle superiori. Il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina conferma che "il 7 gennaio la scuola ripartirà con la didattica a distanza al 50%".Ma le Regione pressano per un rinvio per le superiori in attesa che sia reso noto il monitoraggio sull'andamento del coronavirus in Italia l'8 gennaio. La volontà del governo si scontra dunque con le richieste dei governatori.

In un'intervista a 'Il fatto Quotidiano' la Azzolina assicura: "Posso confermare la volontà del governo di riaprire. Avremmo voluto farlo a dicembre, ma abbiamo rimandato su richiesta delle Regioni. Poi avremmo voluto tornare al 75% e invece abbiamo accolto il suggerimento del 50%. Abbiamo collaborato: ora è arrivato il tempo di tornare in classe. La scuola è un servizio pubblico essenziale, non si può continuare a sacrificare i ragazzi né pensare che la didattica a distanza possa sostituire quella in presenza. Tutte le decisioni richiedono la prudenza che finora ci ha guidati. Continueremo a seguirla. È chiaro però che se in questo momento sale la curva dei contagi non può essere colpa delle scuole superiori, visto che sono chiuse da due mesi". "Possiamo dire - aggiunge - che la scuola ha fatto la sua parte. Se dovessero servire nuove misure di contenimento, ora bisognerebbe cercarle in altri settori".

LE REGIONI

Ma le Regioni chiedono tempo. E diversi governatori ritengono che sia decisivo aspettare l'esito del monitoraggio, previsto l'8 gennaio. E' la questione incidentalmente posta dai presidenti di Regione durante il vertice di ieri sera, che ha riguardato invece come oggetto principale le altre misure dopo il 7 gennaio.

Sui dubbi delle Regioni il ministro replica: "Sono state loro a chiedere di rientrare al 50% quando anche i Comuni sembravano propendere per il 75%. Il 23 dicembre è stata approvata e firmata all'unanimità l'intesa che la chiusura delle superiori fosse da ora in poi l'ultima alternativa. Parliamo di impegni nero su bianco, a partire dal potenziamento del tracciamento nelle scuole. Se si prende un impegno di fronte all'intero governo, mi aspetto che poi sia rispettato".



Quando si torna a scuola? La domanda se la pongono gli studenti italiani, in particolare quelli delle superiori. Il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina conferma che "il 7 gennaio la scuola ripartirà con la didattica a distanza al 50%".Ma le Regione pressano per un rinvio per le superiori in attesa che sia reso noto il monitoraggio sull'andamento del coronavirus in Italia l'8 gennaio. La volontà del governo si scontra dunque con le richieste dei governatori.

In un'intervista a 'Il fatto Quotidiano' la Azzolina assicura: "Posso confermare la volontà del governo di riaprire. Avremmo voluto farlo a dicembre, ma abbiamo rimandato su richiesta delle Regioni. Poi avremmo voluto tornare al 75% e invece abbiamo accolto il suggerimento del 50%. Abbiamo collaborato: ora è arrivato il tempo di tornare in classe. La scuola è un servizio pubblico essenziale, non si può continuare a sacrificare i ragazzi né pensare che la didattica a distanza possa sostituire quella in presenza. Tutte le decisioni richiedono la prudenza che finora ci ha guidati. Continueremo a seguirla. È chiaro però che se in questo momento sale la curva dei contagi non può essere colpa delle scuole superiori, visto che sono chiuse da due mesi". "Possiamo dire - aggiunge - che la scuola ha fatto la sua parte. Se dovessero servire nuove misure di contenimento, ora bisognerebbe cercarle in altri settori".

LE REGIONI

Ma le Regioni chiedono tempo. E diversi governatori ritengono che sia decisivo aspettare l'esito del monitoraggio, previsto l'8 gennaio. E' la questione incidentalmente posta dai presidenti di Regione durante il vertice di ieri sera, che ha riguardato invece come oggetto principale le altre misure dopo il 7 gennaio.

Sui dubbi delle Regioni il ministro replica: "Sono state loro a chiedere di rientrare al 50% quando anche i Comuni sembravano propendere per il 75%. Il 23 dicembre è stata approvata e firmata all'unanimità l'intesa che la chiusura delle superiori fosse da ora in poi l'ultima alternativa. Parliamo di impegni nero su bianco, a partire dal potenziamento del tracciamento nelle scuole. Se si prende un impegno di fronte all'intero governo, mi aspetto che poi sia rispettato".



Natale solidale a Caltanissetta, sindacati e associazioni distribuiscono derrate del banco alimentare

News Successiva Nuovo Dpcm, nel prossimo weekend l'Italia sarà zona rossa: "Preoccupa la variante inglese"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare