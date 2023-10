Droga per 1,5 milioni in auto, arrestato all'imbarco per Malta

Droga per 1,5 milioni in auto, arrestato all'imbarco per Malta

La sostanza stupefacente era in due borsoni nel cofano di un'auto di grossa cilindrata

Redazione

ndici chilogrammi di marijuana e 3,2 chili di cocaina sono stati sequestrati dalla polizia nel porto di Pozzallo durante un controllo eseguito nei giorni scorsi nell'ambito dell'operazione 'Jad mobile 6', coordinata su scala europea da Frontex, eseguita con la collaborazione dell'Agenzia delle dogane. La droga, che secondo stime degli investigatori sulle piazze di spaccio avrebbero consentito introiti illeciti per la criminalità per circa un milione e mezzo di euro, era in due borsoni nel cofano di un'auto di grossa cilindrata che stava per essere imbarcata su un catamarano diretto a Malta. Alla guida un 43enne che è stato arrestato da agenti della squadra mobile, che hanno operato con la polizia scientifica, per spaccio di sostanze stupefacenti e condotto in carcere (ANSA).



