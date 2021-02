Droga in ambulanza sullo Stretto di Messina per eludere i controlli: sequestrati 30 chili di marijuana

Cronaca 506

Droga in ambulanza sullo Stretto di Messina per eludere i controlli: sequestrati 30 chili di marijuana

Il conducente del mezzo, M.F., 40enne messinese residente nel quartiere di Santa Lucia e il cui nucleo familiare percepisce il reddito di cittadinanza, è stato arrestato

Redazione

27 Febbraio 2021 08:59

La droga viaggiava in ambulanza per eludere i controlli sullo Stretto di Messina. La Guardia di finanza del Comando provinciale di Messina ha sequestrato agli imbarcaderi dei traghetti che collegano la Sicilia alla Calabria, circa 30 chili di marijuana, nascosti dentro il mezzo di soccorso e individuati durante i controlli effettuati sugli automezzi che sbarcano dai traghetti provenienti da Villa San Giovanni.

Grazie al fiuto del cane antidroga Ghimly, i finanzieri hanno scoperto che all'interno dell'ambulanza erano presenti oltre 50 confezioni di marijuana, per un totale di 30 chili, che sul mercato siciliano avrebbe potuto fruttare al dettaglio 300 mila euro.

Il conducente del mezzo, M.F., 40enne messinese residente nel quartiere di Santa Lucia e il cui nucleo familiare percepisce il reddito di cittadinanza, è stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti e successivamente sottoposto a custodia cautelare in carcere, in attesa di giudizio, a disposizione dell'autorità giudiziaria di Messina.

In manette anche il complice, F.G., 45enne di Messina residente nel rione Aldisio, già con precedenti penali e percettore del reddito di cittadinanza. L'uomo è stato condotto presso il carcere di Gazzi. Nell'operazione sono stati sequestrati anche denaro contante, telefoni cellulari e una pistola a salve priva del tappo rosso.



La droga viaggiava in ambulanza per eludere i controlli sullo Stretto di Messina. La Guardia di finanza del Comando provinciale di Messina ha sequestrato agli imbarcaderi dei traghetti che collegano la Sicilia alla Calabria, circa 30 chili di marijuana, nascosti dentro il mezzo di soccorso e individuati durante i controlli effettuati sugli automezzi che sbarcano dai traghetti provenienti da Villa San Giovanni.

Grazie al fiuto del cane antidroga Ghimly, i finanzieri hanno scoperto che all'interno dell'ambulanza erano presenti oltre 50 confezioni di marijuana, per un totale di 30 chili, che sul mercato siciliano avrebbe potuto fruttare al dettaglio 300 mila euro.

Il conducente del mezzo, M.F., 40enne messinese residente nel quartiere di Santa Lucia e il cui nucleo familiare percepisce il reddito di cittadinanza, è stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti e successivamente sottoposto a custodia cautelare in carcere, in attesa di giudizio, a disposizione dell'autorità giudiziaria di Messina.

In manette anche il complice, F.G., 45enne di Messina residente nel rione Aldisio, già con precedenti penali e percettore del reddito di cittadinanza. L'uomo è stato condotto presso il carcere di Gazzi. Nell'operazione sono stati sequestrati anche denaro contante, telefoni cellulari e una pistola a salve priva del tappo rosso.



Pasqua blindata nel nuovo Dpcm. Parrucchieri, cinema e ristoranti: ecco cosa si potrà fare e cosa no

News Successiva Coronavirus, in provincia di Caltanissetta 14 casi in più e 2 decessi: adesso il capoluogo è primo per numero di positivi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare