Droga, trovato con tre piantine di marijuana: imputato di Marianopoli assolto in appello

Durante un controllo, in una casa diroccata, erano state rinvenute tre piantine di marijuana

La corte d’appello ha assolto il quarantenne Gaetano Di Marco di Marianopoli che nel marzo 2016 era finito nei guai dopo il ritrovamento da parte delle forze dell’ordine di tre piantine di marijuana in una casa diroccata nella sua disponibilità. Per gli inquirenti dalle tre piante, si sarebbe potuta ricavare sostanza stupefacente da destinare allo spaccio. Circostanza sempre negata dall’uomo. In primo grado Di Marco era stato condannato dal tribunale di Caltanissetta ad 11 mesi di reclusione. La corte d’appello lo ha assolto per non aver commesso il fatto, così come richiesto dai suoi avvocati difensori, Giuseppe Dacquì e Giulia Baglio.



