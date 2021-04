Cronaca 429

Compravendita di cocaina tra Gela e Scoglitti: due giovani in manette. La droga avrebbe fruttato 200mila euro

I due sono stati colti in flagranza di reato. Il vittoriese stava cedendo la droga al gelese. Sequestrati anche 12 mila euro in contanti

Redazione

20 Aprile 2021 17:02

La Squadra Mobile di Ragusa ha arrestato due giovani con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nell'ambito di un’attività finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e a seguito di un articolato servizio di Polizia, sulla litoranea che da Scoglitti conduce alla limitrofa città di Gela, la polizia ha proceduto all’arresto di B.F. di Gela di anni 30 e R.I. di Vittoria di 31, colti nella flagranza di una transazione riguardante 1 chilogrammo di sostanza stupefacente del tipo cocaina da parte di B.F. in favore di R.I.

L’attività sinergica delle pattuglie dislocate sul territorio ha consentito di recuperare altresì la somma di euro 11.950 in banconote di vario taglio, trovata nella disponibilità del vittoriese R.I., quale anticipo sul prezzo dello stupefacente.

Nessun dubbio sul fatto che anche la “cocaina” fosse destinata ad attività di spaccio che si sarebbe svolta nella provincia di Ragusa e che una volta immessa nello spaccio al dettaglio avrebbe fruttato circa 200.000 euro.

Entrambi i soggetti, stante la gravità dei fatti loro addebitati, sono stati arerstati e su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Ragusa, al termine degli adempimenti di rito, sono stati condotti in carcere, a disposizione dell’A.G. competente, in attesa della convalida dell’arresto.



La Squadra Mobile di Ragusa ha arrestato due giovani con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nell'ambito di un'attività finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e a seguito di un articolato servizio di Polizia, sulla litoranea che da Scoglitti conduce alla limitrofa città di Gela, la polizia ha proceduto all'arresto di B.F. di Gela di anni 30 e R.I. di Vittoria di 31, colti nella flagranza di una transazione riguardante 1 chilogrammo di sostanza stupefacente del tipo cocaina da parte di B.F. in favore di R.I. L'attività sinergica delle pattuglie dislocate sul territorio ha consentito di recuperare altresì la somma di euro 11.950 in banconote di vario taglio, trovata nella disponibilità del vittoriese R.I., quale anticipo sul prezzo dello stupefacente.

Nessun dubbio sul fatto che anche la "cocaina" fosse destinata ad attività di spaccio che si sarebbe svolta nella provincia di Ragusa e che una volta immessa nello spaccio al dettaglio avrebbe fruttato circa 200.000 euro. Entrambi i soggetti, stante la gravità dei fatti loro addebitati, sono stati arerstati e su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Ragusa, al termine degli adempimenti di rito, sono stati condotti in carcere, a disposizione dell'A.G. competente, in attesa della convalida dell'arresto.

Ti potrebbero interessare