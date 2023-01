Cronaca 698

Droga, abbandono di minori, porto di armi od oggetti atti ad offendere: 13 denunciati a Caltanissetta

Quattro persone sono state invece denunciate per reati concernenti sostanze stupefacenti

Redazione

20 Gennaio 2023 18:21 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/droga-abbandono-di-minori-porto-di-armi-od-oggetti-atti-ad-offendere-13-denunciati-a-caltanissetta Copia Link Condividi Notizia

La Polizia di Stato di Caltanissetta, nel corso dell’attività di prevenzione e repressione dei reati, nel territorio della Provincia, ha denunciato 13 persone all’Autorità Giudiziaria, eseguito 12 perquisizioni e sequestrato hashish e cocaina. Due persone, un 40enne e un 24enne, sono stati denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere, il primo, nel corso di un controllo, è stato trovato in possesso di due bastoni che teneva in auto, il secondo in possesso di un coltello. Un 30enne è stato denunciato per abbandono di minori, un 22enne per il reato di atti persecutori e un 46enne per il reato di diffamazione. Quattro persone sono state denunciate per reati concernenti sostanze stupefacenti: a un 19enne gli agenti hanno sequestrato 26 grammi di cannabinoidi, a un 40enne è stata sequestrata cocaina e a due ventenni hashish. Altre quattro persone sono state denunciate rispettivamente per minacce, calunnia, procurato allarme e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Nel corso dell’attività di polizia giudiziaria sono state eseguite 12 perquisizioni personali.



La Polizia di Stato di Caltanissetta, nel corso dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, nel territorio della Provincia, ha denunciato 13 persone all'Autorità Giudiziaria, eseguito 12 perquisizioni e sequestrato hashish e cocaina. Due persone, un 40enne e un 24enne, sono stati denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere, il primo, nel corso di un controllo, è stato trovato in possesso di due bastoni che teneva in auto, il secondo in possesso di un coltello. Un 30enne è stato denunciato per abbandono di minori, un 22enne per il reato di atti persecutori e un 46enne per il reato di diffamazione. Quattro persone sono state denunciate per reati concernenti sostanze stupefacenti: a un 19enne gli agenti hanno sequestrato 26 grammi di cannabinoidi, a un 40enne è stata sequestrata cocaina e a due ventenni hashish. Altre quattro persone sono state denunciate rispettivamente per minacce, calunnia, procurato allarme e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Nel corso dell'attività di polizia giudiziaria sono state eseguite 12 perquisizioni personali.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare