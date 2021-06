Cronaca 701

Droga, a Trapani la polizia arresta nonna e due nipoti: sequestrata eroina e cocaina

Nella camera da letto dell'anziana sono stati trovati 1,3 chili di eroina e 1,2 chili di cocaina

Redazione

05 Giugno 2021 09:10

Tre persone sono arrestate dalla polizia a Trapani durante un'operazione antidroga. Sono una coppia sposata, entrambi trentenni e incensurati, e la nonna 72enne di lui. Durante l'operazione, eseguita dalla squadra mobile sono stati sequestrati, complessivamente, 2,1 chilogrammi di cocaina e un 1,3 kg di eroina. La coppia era sospetta di trasportare sostanze stupefacenti in auto viaggiando insieme ai figli piccoli per non fare destare sospetti. Durante un controllo nella vettura la polizia ha trovato, in una busta per la spesa e nascosti tra alcuni indumenti, diversi involucri di cocaina per un peso di quasi 900 grammi, e nella borsa della donna un bilancino di precisione.

Sono scattate così le perquisizioni sia casa della coppia, sia in quella della nonna del giovane, che lui frequentava assiduamente e che era sospettata dalla polizia di avere anche lei un ruolo nell'attività illecita del nipote. Nella camera da letto dell'anziana, in uno zaino munito di un lucchetto, la squadra mobile ha sequestrato 1,3 chili di eroina e 1,2 chili di cocaina. L'uomo è stato condotto in carcare, mentre sua moglie e sua nonna sono state poste agli arresti domiciliari. Secondo stime degli investigatori la droga se immessa sul mercato avrebbe fruttato decine di migliaia di euro. (ANSA).



