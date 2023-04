Cronaca 398

Droga: 42 kg di cocaina trovata in borsa su scogliera Eolie

Il borsone era adagiato su una scogliera a Vulcanello. La sostanza stupefacente è stata inviata al Ris di Messina

Redazione

I carabinieri hanno trovato in un borsone adagiato su una scogliera nella zona di Vulcanello, nell'arcipelago delle Eolie, cocaina, suddivisa in 32 panetti, del peso complessivo di quasi 42 chilogrammi. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e inviata ai Carabinieri del Ris di Messina per le analisi tecniche e di laboratorio. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini per accertare la provenienza della cocaina, verosimilmente trasportata sulla scogliera dalla marea. (ANSA).



