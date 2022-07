Politica 244

Dritti al futuro: al via la campagna per le Regionali del candidato Marco Andaloro

Durante la serata sono stati toccati diversi temi, a partire dal lavoro e dalle difficoltà sociali della provincia nissena, ma anche la sanità

Redazione

Sabato 9 luglio, in Piazza Falcone Borsellino a San Cataldo, è andata in scena una grande festa organizzata dal PD di San Cataldo per la presentazione della candidatura di Marco Andaloro. A intervenire dal palco la segretaria cittadina del PD Martina Riggi, l’Assessore alle Politiche Sociali di San Cataldo Gabriele Amico, il segretario provinciale dei GD di Caltanissetta Fausto Terrana e il Vice segretario regionale del PD, nonché Sindaco di Montedoro, Renzo Bufalino. “Inizia per noi una nuova grande avventura” così ha esordito Marco Andaloro, primo degli eletti nelle scorse elezioni amministrative di San Cataldo e fino a pochi mesi fa Assessore Comunale. “Sentiamo di rappresentare quella generazione costretta a fuggire, per studiare e lavorare, ma che ha una grande voglia di ritornare qui e dare il proprio contributo per cambiare la nostra terra. Vogliamo far sapere che c’è un gruppo di uomini e di donne che ci crede ancora e vuole puntare sempre più in alto.”

Durante la serata sono stati toccati diversi temi, a partire dal lavoro e dalle difficoltà sociali della provincia nissena, ma anche la sanità, con la proposta di stop alle nomine politiche della dirigenza della sanità pubblica, e lo sviluppo economico, ripartendo dall’innovazione e dalle eccellenze locali. “Il cambiamento è possibile se si lavora insieme con impegno, determinazione e responsabilità. A maggior ragione lo è per queste primarie e ancor di più per guidare una Regione, la Sicilia, la mia terra, bellissima, che amo profondamente” ha affermato Caterina Chinnici, candidata Presidente della Regione del Partito Democratico.

Sulle note dei Sand Creek, band composta da musicisti sancataldesi e nisseni, l’evento è proseguito con la partecipazione di centinaia di persone che hanno potuto assistere alle opere di diversi artisti, con animazione per bambini e degustazioni di prodotti tipici locali messe a disposizione da alcune aziende del territorio. Nei gazebi allestiti dal PD sono state un centinaio le iscrizioni alle primarie per la scelta del candidato presidente del campo progressista, prossimo importante appuntamento del 23 luglio.



