Cronaca 393

Dresda. Uccide la madre, poi si barrica in centro commerciale con ostaggi

Il quarantenne sarebbe entrato nel centro commerciale Altmarktgalerie sparando colpi di arma da fuoco, barricandosi poi in uno dei negozi

Redazione

10 Dicembre 2022 12:37 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/dresda-uccide-la-madre-poi-si-barrica-in-centro-commerciale-con-ostaggi Copia Link Condividi Notizia

Una vasta operazione di polizia è in corso a Dresda, dove un uomo si è barricato in un centro commerciale, dove avrebbe anche preso in ostaggio alcune persone. Lo riferisce la Bild. L'uomo, di nazionalità tedesca, di 40 anni, sarebbe sospettato di avere ucciso la madre, di 70 anni, il cui cadavere è stato trovato in un appartamento di Dresda. Il quarantenne sarebbe entrato nel centro commerciale Altmarktgalerie sparando colpi di arma da fuoco, barricandosi poi in uno dei negozi.

Poco dopo aver ucciso la mamma avrebbe tentato di entrare negli studi di Radio Dresden, sparando, ma non ci è riuscito. Il direttore di Radio Dresden Tino Utassy ha detto che "tutti i dipendenti sono riusciti a mettersi in salvo". La polizia di Dresda, che è in contatto telefonico con il sequestratore, conferma online l'operazione in corso nel centro commerciale di Altmarktgalerie. Il centro è stato evacuato, chiuso anche il vicino Striezelmarkt, uno dei più celebri mercatini di Natale tedeschi. La polizia invita la popolazione a evitare il centro della città.

Aggiornamento: E' stato ferito e arrestato l'uomo che ha preso in ostaggio alcune persone in un centro commerciale di Dresda. Lo ha reso noto la polizia tedesca, secondo cui nessuno degli ostaggi è rimasto ferito. L'uomo è sospettato di aver ucciso la madre, trovata in un appartamento vicino al mall. L'uomo arrestato oggi in centro commerciale di Dresda, dove aveva preso degli ostaggi, è apparso in stato confusionale. Lo ha riferito la polizia della città tedesca, aggiungendo che si ritiene che il sequestrato, che è stato ferito durante la cattura, abbia disturbi mentali. L'uomo è sospettato di aver ucciso la madre, trovata in un appartamento vicino al centro commerciale.



Una vasta operazione di polizia è in corso a Dresda, dove un uomo si è barricato in un centro commerciale, dove avrebbe anche preso in ostaggio alcune persone. Lo riferisce la Bild. L'uomo, di nazionalità tedesca, di 40 anni, sarebbe sospettato di avere ucciso la madre, di 70 anni, il cui cadavere è stato trovato in un appartamento di Dresda. Il quarantenne sarebbe entrato nel centro commerciale Altmarktgalerie sparando colpi di arma da fuoco, barricandosi poi in uno dei negozi. Poco dopo aver ucciso la mamma avrebbe tentato di entrare negli studi di Radio Dresden, sparando, ma non ci è riuscito. Il direttore di Radio Dresden Tino Utassy ha detto che "tutti i dipendenti sono riusciti a mettersi in salvo". La polizia di Dresda, che è in contatto telefonico con il sequestratore, conferma online l'operazione in corso nel centro commerciale di Altmarktgalerie. Il centro è stato evacuato, chiuso anche il vicino Striezelmarkt, uno dei più celebri mercatini di Natale tedeschi. La polizia invita la popolazione a evitare il centro della città. Aggiornamento: E' stato ferito e arrestato l'uomo che ha preso in ostaggio alcune persone in un centro commerciale di Dresda. Lo ha reso noto la polizia tedesca, secondo cui nessuno degli ostaggi è rimasto ferito. L'uomo è sospettato di aver ucciso la madre, trovata in un appartamento vicino al mall. L'uomo arrestato oggi in centro commerciale di Dresda, dove aveva preso degli ostaggi, è apparso in stato confusionale. Lo ha riferito la polizia della città tedesca, aggiungendo che si ritiene che il sequestrato, che è stato ferito durante la cattura, abbia disturbi mentali. L'uomo è sospettato di aver ucciso la madre, trovata in un appartamento vicino al centro commerciale.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare