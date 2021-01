Cronaca 12997

Drammatico incidente a Cammarata: rimorchio si sgancia e schiaccia auto

Sul posto l'elisoccorso del 118 di Caltanissetta, vigili del fuoco e carabinieri

Rita Cinardi

15 Gennaio 2021 09:05

Drammatico incidente questa mattina a Cammarata, all'altezza del bivio Tumarrano dove un rimorchio si è sganciato da un tir finendo su due auto. Uno dei due mezzi è rimasto letteralmente schiacciato dal rimorchio. I vigili del fuoco dopo quasi un'ora, e con nono poche difficoltà, sono riusciti a disincastrare l'automobilista rimasto intrappolato dentro e trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Sant'Elia in elisoccorso. L'uomo è un 58enne di San Giovanni Gemini. Un altro paziente in codice rosso è stato prima trasportato in ambulanza all'ospedale di Agrigento per poi essere trasferito al Sant'Elia. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del 118 di Caltanissetta, vigili del fuoco e carabinieri.

Drammatico incidente questa mattina a Cammarata, all'altezza del bivio Tumarrano dove un rimorchio si è sganciato da un tir finendo su due auto. Uno dei due mezzi è rimasto letteralmente schiacciato dal rimorchio. I vigili del fuoco dopo quasi un'ora, e con nono poche difficoltà, sono riusciti a disincastrare l'automobilista rimasto intrappolato dentro e trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Sant'Elia in elisoccorso. L'uomo è un 58enne di San Giovanni Gemini. Un altro paziente in codice rosso è stato prima trasportato in ambulanza all'ospedale di Agrigento per poi essere trasferito al Sant'Elia. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del 118 di Caltanissetta, vigili del fuoco e carabinieri.

Coronavirus, trovati dentro un circolo a giocare a carte: 8 multati a Caltanissetta

News Successiva Scuole, in Sicilia in bilico la riapertura di elementari e medie: linea prudente di Musumeci

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare