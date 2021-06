Cronaca 3311

Dramma della solitudine a Caltanissetta, ritrovato senza vita il corpo di un anziano

A chiedere l'intervento della polizia sono stati alcuni residenti della zona, per via del cattivo odore che proveniva da un appartamento

Redazione

21 Giugno 2021 16:38

Dramma della solitudine nel primo pomeriggio di oggi a Caltanissetta in via Nicolò Palmeri dove un anziano è stato trovato senza vita. Alcuni passanti hanno sentito un forte odore provenire dall'abitazione dell'uomo. I poliziotti della volante hanno trovato il corpo privo di vita di A. V., 85 anni. Sul posto anche il medico legale e la polizia scientifica. Da un primo esame sembrerebbe che le cause della morte siano naturali e che l'uomo sarebbe deceduto da circa una settimana.



