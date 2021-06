Dramma agli Europei, Eriksen si accascia in campo: massaggio cardiaco. Compagni in lacrime

Cronaca 1986

Non c'è stato alcuno scontro fisico con avversari o compagni di squadra. Immediato l’intervento dei medici

Redazione

12 Giugno 2021 19:16

Paura durante Danimarca-Finlandia, prima gara del girone B di Euro 2020. Christian Eriksen si è accasciato a terra completamente da solo: immediati i soccorsi dello staff danese che hanno praticato il massaggio cardiaco al centrocampista dell’Inter. Sgomento e tanta apprensione sulla faccia dei tifosi e dei compagni di squadra. Attorno al minuto 43 del primo tempo di Danimarca-Finlandia, Christian Eriksen si è avvicinato a un compagno di squadra per ricevere la rimessa laterale. A quel punto la palla gli è rimbalzata addosso, con la conseguente caduta del centrocampista danese. Non c'è stato alcuno scontro fisico con avversari o compagni di squadra. Immediato l’intervento dei medici con un messaggio cardiaco in campo e i compagni, seppur sconvolti, intorno a fare da scudo e proteggerne la privacy. Dopo poco meno di un quarto d’ora, il centrocampista dell’Inter e della Danimarca è stato portato fuori dal terreno di gioco.(Gds.it)



