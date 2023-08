Cronaca 2793

Dramma a Gela, giovane muore stroncato da un malore

Non ha più dato segni di vita e la moglie ha subito allertato i soccorsi

Redazione

18 Agosto 2023 11:56 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/dramma-a-gela-giovane-muore-stroncato-da-un-malore Copia Link Condividi Notizia

Una morte improvvisa e tragica. Nella notte, probabilmente stroncato da un malore, è venuto a mancare Giuseppe Lo Chiano. A riportare la notizia Quotidianodigela.it Molto conosciuto nella sua città, Gela, aveva anche gestito locali. Da qualche tempo era impegnato fuori dalla Sicilia, per ragioni lavorative. Non ha più dato segni di vita e la moglie ha subito allertato i soccorsi. Per lui, però, non c’era più nulla da fare. Lascia una figlia. Un dramma per la famiglia e per i tanti che lo conoscevano.



Una morte improvvisa e tragica. Nella notte, probabilmente stroncato da un malore, è venuto a mancare Giuseppe Lo Chiano. A riportare la notizia Quotidianodigela.it Molto conosciuto nella sua città, Gela, aveva anche gestito locali. Da qualche tempo era impegnato fuori dalla Sicilia, per ragioni lavorative. Non ha più dato segni di vita e la moglie ha subito allertato i soccorsi. Per lui, però, non c'era più nulla da fare. Lascia una figlia. Un dramma per la famiglia e per i tanti che lo conoscevano.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare