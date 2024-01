Cronaca 710

Dramma a Castelfranco Emilia, 14enne trovato morto: si sarebbe sparato con la pistola del padre

Per trovare il ragazzo erano state attivate diverse squadre di ricerca che, anche nel corso della notte, avevano controllato diverse aree

Redazione

Si sarebbe sparato con una pistola di proprietà del padre, funzionario della Questura, il 14enne scomparso da mercoledì e poi trovato morto a Castelfranco Emilia (Modena). Non sembrano esserci dubbi sulla dinamica e non risultano essere stati trovati messaggi di spiegazione del gesto. Il padre è un dipendente "civile" del ministero, non un poliziotto, con un porto d'armi. Si valuteranno le modalità di custodia della pistola: non è chiaro dove si trovasse quando il 14enne l'ha presa con sé.

Ritrovato morto in un canale non lontano da casa

Per trovare il ragazzo erano state attivate diverse squadre di ricerca che, anche nel corso della notte, avevano controllato diverse aree tra Modena e Castelfranco. Fino al tragico epilogo: il corpo del ragazzo è stato rinvenuto in un canale in via Prati, frazione Gaggio, nei pressi del parco di Villa Sorra, non lontano da casa.

"Tragedia che colpisce tutta la comunità"

"L'unica dichiarazione che mi sento di fare - ha detto il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano - sono le condoglianze e l'abbraccio di tutta la città alla famiglia davanti a questa tragedia che colpisce tutta la comunità".



"L'unica dichiarazione che mi sento di fare - ha detto il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano - sono le condoglianze e l'abbraccio di tutta la città alla famiglia davanti a questa tragedia che colpisce tutta la comunità".

