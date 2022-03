Cronaca 231

Draghi alla Camera: "Serve il dialogo con la Cina, si astenga dal supporto a Mosca"

Il Consiglio europeo discuterà dell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina

Redazione

"Davanti agli orrori della guerra L'Italia lavora con determinazione per la cessazione delle ostilità", afferma il premier Mario Draghi nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue di domani e di venerdì. "Lo sforzo diplomatico potrà avere successo solo quando lo vorrà realmente Mosca", ha aggiunto. "Fondamentale che l'Ue sia compatta nel mantenere spazi di dialogo con Pechino affinchè", "dobbiamo ribadire l'aspettativa che Pechino si astenga da un supporto a Mosca e sostenga lo sforzo di pace". Lo ha detto il premier Mario Draghi nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo. Alle 15.30 il premier terrà le comunicazioni al Senato. Il Consiglio europeo discuterà dell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina, di sicurezza e difesa, energia, questioni economiche, COVID-19 e relazioni esterne. (ANSA)



