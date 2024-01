Politica 135

Dossier Cgil. Di Paola (M5S): "Meloni scippa 5 miliardi di euro ai siciliani. Nessun imbarazzo per Schifani e soci di partito?"

Il deputato regionale rilancia i dati forniti dalla Cgil sui tagli della manovra finanziaria nazionale e incalza il governo Schifani

“Mentre il presidente Schifani brindava per la manovra economica fallimentare del suo governo, a Roma, i suoi amici di partito perpetravano uno scippo miliardario dalle tasche dei cittadini siciliani che vedono cancellati in un solo colpo, sanità, scuole, lavoro strade e welfare sociale. A denunciare il taglio di 5 miliardi alla Sicilia è stato il segretario generale della CGIL Alfio Mannino che ha stilato un report dettagliato. Dagli esponenti di centrodestra ovviamente è seguito il silenzio. Non provano imbarazzo?” A dichiararlo è il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Sicilia e deputato ARS Nuccio Di Paola che rilancia i dati che la CGIL ha messo nero su bianco sui tagli della manovra finanziaria nazionale e incalza il governo Schifani alle responsabilità della Regione.

“E’ plausibile che il presidente della Regione stia in silenzio - spiega Di Paola - perché nel frattempo lavora ad accordi politici per evitare che venga impugnata la legge sulle province? Una legge alla quale tengono moltissimo anche i suoi alleati per garantire nuove poltrone di sottogoverno e che non viene impugnata dal Governo centrale probabilmente grazie a questo scambio di interessi. Saranno i siciliani a giudicare, intanto paghiamo con ulteriori tagli ai servizi essenziali, dalle strade alla sanità, dalle scuole al welfare. Da opposizione all’ARS continuiamo la nostra battaglia istituzionale per aiutare i cittadini ma occorre una presa di coscienza dei siciliani sul baratro verso cui ci sta portando il centrodestra a tutti i livelli” - conclude Di Paola.



