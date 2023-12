Sport 398

Doppia vittoria per il Cusn Basket di Caltanissetta con i ragazzi e la prima squadra

La prima squadra si è imposta contro il Grapes Canicattì. Vince e convince la squadra guidata da coach Fabio Iacolino

Redazione

11 Dicembre 2023 17:56 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/doppia-vittoria-per-il-cusn-basket-di-caltanissetta-con-i-ragazzi-e-la-prima-squadra Copia Link Condividi Notizia

Gran bella domenica per l’Asd Cusn Basket di Caltanissetta con due sontuose vittorie; nella mattinata i ragazzi del Coach Gianluca Rizza, travolgono la giovane Virtus Sommatino con il punteggio di 76-22. Gara dominata sin dal primo minuto grazie all’inarrestabile Calogero Giangreco che fa registrare sul referto ben 32 punti; da segnalare anche l’ottima prestazione di Salvatore Acquario con 16 punti al suo attivo.

La squadra, nata dal connubio tra la Icaro Santa Caterina e il Cusn Caltanissetta, continua a crescere nelle prestazioni e nella formazione di giovani talenti e futuri uomini di sport e di vita, grazie soprattutto all’instancabile lavoro del coach Rizza che, malgrado le difficoltà a causa di utilizzo di palestre poco adeguate per la Pallacanestro, continua imperterrito nel suo lodevole lavoro.

Altra nota positiva arriva dalla formazione che milita nella DR 2 (Promozione) che domenica sera si impone contro il Grapes Canicattì. Vince e convince la squadra guidata da coach Fabio Iacolino che trova la seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche per 71-46 contro la squadra di Canicattì.

Il quintetto nisseno anticipa i regali sotto l’albero e si dimostra concreta e cinica in una gara mai stata in discussione nonostante assenze importanti. Solidi, ispirati e caparbi la banda dei soli noti Lacagnina (19 punti), Cammalleri, Di Benedetto, Minore, Iacolino, Spanó, Gaicalone, permette al Coach di aumentare rotazioni e minuti di tutto il roster con prestazioni in crescita di Iachetta, Vento e Giannavola e l’esordio, con punti, di Francesco Alamia Sabbatini (detto Berry); unica nota dolente il lieve infortunio alla caviglia al giovane La Malfa anche lui positivo sino allo stop forzato nel corso del primo quarto.

Il campionato si ferma sino a gennaio ma il lavoro in palestra continua per raggiungere il vertice della Classifica. La società del presidente Armatore, insieme al dirigente Paolo Frangiamone, allo staff tecnico e a tutti gli atleti augura buone feste alla cittadinanza ed ai propri sostenitori.



Gran bella domenica per l'Asd Cusn Basket di Caltanissetta con due sontuose vittorie; nella mattinata i ragazzi del Coach Gianluca Rizza, travolgono la giovane Virtus Sommatino con il punteggio di 76-22. Gara dominata sin dal primo minuto grazie all'inarrestabile Calogero Giangreco che fa registrare sul referto ben 32 punti; da segnalare anche l'ottima prestazione di Salvatore Acquario con 16 punti al suo attivo. La squadra, nata dal connubio tra la Icaro Santa Caterina e il Cusn Caltanissetta, continua a crescere nelle prestazioni e nella formazione di giovani talenti e futuri uomini di sport e di vita, grazie soprattutto all'instancabile lavoro del coach Rizza che, malgrado le difficoltà a causa di utilizzo di palestre poco adeguate per la Pallacanestro, continua imperterrito nel suo lodevole lavoro. Altra nota positiva arriva dalla formazione che milita nella DR 2 (Promozione) che domenica sera si impone contro il Grapes Canicattì. Vince e convince la squadra guidata da coach Fabio Iacolino che trova la seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche per 71-46 contro la squadra di Canicattì. Il quintetto nisseno anticipa i regali sotto l'albero e si dimostra concreta e cinica in una gara mai stata in discussione nonostante assenze importanti. Solidi, ispirati e caparbi la banda dei soli noti Lacagnina (19 punti), Cammalleri, Di Benedetto, Minore, Iacolino, Spanó, Gaicalone, permette al Coach di aumentare rotazioni e minuti di tutto il roster con prestazioni in crescita di Iachetta, Vento e Giannavola e l'esordio, con punti, di Francesco Alamia Sabbatini (detto Berry); unica nota dolente il lieve infortunio alla caviglia al giovane La Malfa anche lui positivo sino allo stop forzato nel corso del primo quarto. Il campionato si ferma sino a gennaio ma il lavoro in palestra continua per raggiungere il vertice della Classifica. La società del presidente Armatore, insieme al dirigente Paolo Frangiamone, allo staff tecnico e a tutti gli atleti augura buone feste alla cittadinanza ed ai propri sostenitori.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare