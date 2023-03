Attualita 409

Dopo trent'anni dal diploma gli ex studenti della sezione A del Mottura si ritrovano insieme

L'organizzatore è stato Marrella: "Molti di noi sono residenti e resistenti a Caltanissetta"

Redazione

Rimpatriata della sezione A dell'allora ITIS S. Mottura; i periti elettrotecnici capotecnici si incontrano dopo 30 anni circa dal Diploma presso una pizzeria di Caltanissetta. "Molti di noi sono residenti e resistenti a Caltanissetta ma non ci siamo mai persi di vista - dice il principale organizzatore dell'evento Dario Marrella- , mentre con altri compagni di scuola abitanti in varie città della Sicilia e del Nord Italia ci siamo mantenuti in contatto tramite i social. È difficile rescindere un legame formato nelle scuole superiori poichè restano bellissimi ricordi e la spensieratezza dell'epoca. Tutti si sono ritrovati come se fosse trascorso solo un giorno dall'esame di stato, con lo stesso affetto e la stessa empatia di quegli anni".

La serata è trascorsa in armonia insieme a mogli e figli che hanno partecipato con entusiasmo all'evento. I presenti si sono ripromessi di non far trascorrere altri 30 anni prima di rivedersi tutti insieme. Da sinistra: Acquisto, Coniglio, Giunta, Buttelli, Sardella, Cansirro, Marrella, Falzone, Lo Monaco e Lodico.



