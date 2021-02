Eventi 217

Dopo tre mesi di stop riapre la Valle dei Templi: tra i primi visitatori una famiglia californiana e un gruppo di cinesi

La Valle dei Templi resterà aperta fino a venerdì, quando, secondo il dpcm, i siti culturali si arresteranno per il weekend

16 Febbraio 2021 12:32

Dopo una lunga chiusura di tre mesi per via delle restrizioni anti-Covid ieri la Valle dei Templi ha riaperto al pubblico. E sono arrivati i primi turisti e visitatori.Nonostante, l'ondata di gelo che ieri si è abbattuta su tutta la Sicilia, nel primo lunedì “giallo” davanti ai cancelli dell'area archeologica si sono presentati circa una quarantina di visitatori.

Gli ingressi sono stati contingentati e con una grandissima attenzione alle norme di sicurezza. Tra i primi a varcare l'ingresso, due famiglie di stranieri, una californiana che vive a Catania e un gruppo di appassionati cinesi. Al lavoro dietro i vetri della biglietteria, sono tornati i giovani di Coopculture.

"Un segno di ripartenza importante - dice il direttore della Valle dei Templi Roberto Sciarratta -. Speriamo di poter riaccogliere tutto il nostro pubblico al più presto".

La Valle dei Templi resterà aperta fino a venerdì, quando, secondo il dpcm, i siti culturali si arresteranno per il weekend. Sono state anche prorogate per tre mesi le card annuali che permettono l'accesso illimitato alla Valle.



