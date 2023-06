Dopo mille chilometri in giro per la Sicilia l'arrivo a Caltanissetta dei tre ciclisti che hanno promosso la donazione di sangue

Dopo mille chilometri in giro per la Sicilia l'arrivo a Caltanissetta dei tre ciclisti che hanno promosso la donazione di sangue

Antonio Carta, Saverio Raffa e Giuseppe Brunco, non nuovi a queste imprese, hanno pensato di percorrere quasi 1200 chilometri

Rita Cinardi

Sono arrivati ieri mattina davanti al centro trasfusionale dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta i tre ciclisti, nonché donatori di sangue, dopo mille chilometri in giro per la Sicilia. L'iniziativa è dell’ Avis Caltanissetta, del presidente Gaetano Giambusso e del suo consiglio direttivo che ha coinvolto decine di Avis siciliane, a quello che può essere il miglior veicolo di comunicazione per sensibilizzare i siciliani al dono del sangue e del plasma. Antonio Carta, Saverio Raffa e Giuseppe Brunco, non nuovi a queste imprese, hanno pensato di percorrere i quasi 1200 chilometri con a fianco due volontari della Croce Rossa Italiana, con partenza da Caltanissetta e con tappe a Santa Croce Camerina, Catania, Patti nel messinese, Carini, Sciacca per poi ritornare ieri mattina nel capoluogo.

"L'idea è nata circa due mesi fa, grazie al direttivo Avis - ha detto il presidente dell'associazione Gaetano Giambusso - abbiamo fatto il giro con questi tre stupendi atleti, nonché donatori, per tutta la Sicilia per sensibilizzare alla donazione. Ci siamo riusciti sicuramente, grazie alla collaborazione di Avis Regionale Sicilia. Oggi sono arrivati stanchi ma felici perché hanon portato in giro il messaggio che volevamo: ovvero pubblicizzare la donazione del sangue" Presenti anche i ragazzi di "N'arancina speciale" che hanno offerto le loro, ormai note arancine, a quanti erano presenti all'arrivo.



