Dopo l'ondata di gelo in Sicilia anticipo di primavera: nel weekend la temperatura sfiorerà i 20 gradi

Ventilazione debole con mari poco mossi o quasi calmi. Tra sabato e domenica sole protagonista ovunque

Redazione

19 Febbraio 2021 16:45

Anticipo di primavera nel weekend in Sicilia. Da domani, e ancora di più domenica, temperature in aumento, con punte che possono arrivare a sfiorare anche i 20 gradi.Tra sabato e domenica sole protagonista ovunque, salvo isolate nebbie o foschie in formazione nottetempo e al primo mattino nelle valli interne e locali banchi di nubi basse limitati alle coste meridionali della Sicilia e al basso Ionio, in un contesto termico in graduale ripresa - spiegano da 3Bmeteo.com -. Ventilazione debole con mari poco mossi o quasi calmi.

Il progressivo rinforzo del promontorio subtropicale sul bacino del Mediterraneo sta per aprire una nuova fase improntata a condizioni meteorologiche stabili, ampiamente soleggiate e dai connotati primaverili sulle nostre regioni meridionali.

Meteo Sabato

Cieli a tratti nuvolosi su Pianura Padana (specie a nord del Po), Liguria e Toscana, anche con qualche pioviggine o debole pioggia tra est Piemonte ed ovest Lombardia nella prima parte della giornata, nonché sul Genovese. Qualche nube irregolare in giornata su alte Marche, Puglia, Calabria e Sardegna orientale, ma a carattere innocuo e senza alcun fenomeno. Sul resto d'Italia stabilità e cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in lieve aumento, massime fino a 16/18°C sulle isole maggiori.

Meteo Domenica

Persistenza di annuvolamenti irregolari per nubi basse sulla Val Padana ma anche sull'est della Sardegna, in serata su Salento, Calabria ionica e Sicilia orientale, ma ovunque con assenza di fenomeni. Altrove bel tempo prevalente con cieli in gran parte poco nuvolosi, ma attenzione a banchi di nebbia nelle ore più fredde sull'Adriatico centrale tra Marche e Abruzzo, in parziale diradamento diurno. Temperature in ulteriore aumento, specie sul medio versante tirrenico, massime fino a 17/19°C sulle isole maggiori, locali punte di 20/21°C in Sardegna sul Sassarese.



