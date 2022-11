Attualita 1087

Dopo l'aperitivo di beneficenza con Alessandro Preziosi il dono per la Pediatria del Sant'Elia di Caltanissetta

Domani la consegna da parte dell'associazione Adricesta rappresentata in Sicilia da Giusy Di Forti

Redazione

10 Novembre 2022 15:33 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/dopo-laperitivo-di-beneficenza-con-alessandro-preziosi-il-dono-per-la-pediatria-del-santelia-di-caltanissetta Copia Link Condividi Notizia

Domani alle ore 12 l'Associazione ADRICESTA Onlus consegnerà una bilancia/altimetro al Reparto di Pediatria e Neonatologia del Presidio Ospedaliero "Sant'Elia" di Caltanissetta. Così a distanza di oltre due anni - purtroppo l'emergenza Covid ci ha costretto a posticipare l'inaugurazione di alcune nostri progetti solidali - la promessa pronunciata a conclusione dell'Aperitivo di Beneficenza con Alessandro Preziosi, testimonial ufficiale e cofondatore Adricesta, finalmente è realtà. La Donazione è infatti resa possibile grazie al ricavato dell'Iniziativa Solidale promossa il 28 gennaio del 2020 in occasione della tappa nissena del tour siciliano dell'applauditissimo spettacolo di Khora.teatro "Vincent Van Gogh. L'odore assordante del bianco". E come dice il nostro Alessandro... Evviva i bambini... Evviva l'Adricesta!

In rappresentanza del personale medico della Unità operativa complessa di Pediatria e Neonatologia - Edificio A, 7° piano Ala Sud del presidio ospedaliero Sant'Elia - saranno presenti le dott.sse Mirella Irene Stella Crapanzano e Flavia Maria Consuelo La Mendola, con il nuovo Primario dott. Giovanni Chiara e il suo predecessore dott. Giuseppe Paolo Cavaleri, l'infermiere coordinatore ff Gianfranco Bartolomeo.

La delegata Adricesta per la Regione Sicilia, Sig.ra Giusy Di Forti, consegnerà l'attrezzatura medica donata dalla nostra Associazione.





Domani alle ore 12 l'Associazione ADRICESTA Onlus consegnerà una bilancia/altimetro al Reparto di Pediatria e Neonatologia del Presidio Ospedaliero "Sant'Elia" di Caltanissetta. Così a distanza di oltre due anni - purtroppo l'emergenza Covid ci ha costretto a posticipare l'inaugurazione di alcune nostri progetti solidali - la promessa pronunciata a conclusione dell'Aperitivo di Beneficenza con Alessandro Preziosi, testimonial ufficiale e cofondatore Adricesta, finalmente è realtà. La Donazione è infatti resa possibile grazie al ricavato dell'Iniziativa Solidale promossa il 28 gennaio del 2020 in occasione della tappa nissena del tour siciliano dell'applauditissimo spettacolo di Khora.teatro "Vincent Van Gogh. L'odore assordante del bianco". E come dice il nostro Alessandro... Evviva i bambini... Evviva l'Adricesta! In rappresentanza del personale medico della Unità operativa complessa di Pediatria e Neonatologia - Edificio A, 7° piano Ala Sud del presidio ospedaliero Sant'Elia - saranno presenti le dott.sse Mirella Irene Stella Crapanzano e Flavia Maria Consuelo La Mendola, con il nuovo Primario dott. Giovanni Chiara e il suo predecessore dott. Giuseppe Paolo Cavaleri, l'infermiere coordinatore ff Gianfranco Bartolomeo.

La delegata Adricesta per la Regione Sicilia, Sig.ra Giusy Di Forti, consegnerà l'attrezzatura medica donata dalla nostra Associazione.



© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare