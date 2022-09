Cronaca 899

Dopo la fine di un amore voleva buttarsi sotto un treno: salvato dai carabinieri

E' successo in provincia di Bari. L'uomo camminava nervosamente lungo la tratta ferroviaria

Redazione

Un uomo cammina nervosamente lungo la tratta ferroviaria nelle vicinanze di Mola di Bari. Qualcuno intuisce che la situazione non è esattamente delle più normali e così avverte prontamente le forze dell'ordine. I carabinieri intervengono subito ed effettivamente riescono a salvare la vita dell'uomo che manifestava intenzioni suicide. Un intervento risolutivo quello operato dai militari della Tenenza di Mola di Bari (comune in Puglia) nel pomeriggio di lunedì 12 settembre, questa volta non per reprimere un reato ma per salvare una vita, come evidenzia La Gazzetta del Sud.

Come detto, i carabinieri dopo aver ricevuto la segnalazione nella quale si faceva riferimento ad un uomo in forte stato di agitazione che camminava sulla banchina ferroviaria, si sono precipitati nel luogo indicato riscontrando effettivamente la presenza di un uomo in evidente stato di agitazione.

A quel punto, intuita la necessità di agire con assoluta cautela, i militari dell'Arma hanno iniziato a conversare con il presunto suicida tentando di rincuorarlo e tranquillizzarlo riuscendo così a convincerlo ad allontanarsi dai binari. Messo in sicurezza, prima di essere affidato alle cure dei medici, l’uomo ha confidato ai carabinieri di attraversare un periodo particolarmente complicato della propria vita a seguito della fine della propria relazione sentimentale. Per questo aveva intenzione di compiere l’insano gesto.(Biagio Chiariello, Fanpage.it) (Foto archivio)



