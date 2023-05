Cronaca 395

Dopo il maltempo in Sicilia arriva il caldo: temperature in aumento

Mercoledì giornata prevalentemente con sole e temperature intorno ai 23/24 gradi

Redazione

22 Maggio 2023 10:23

Dopo la fase di maltempo, ecco arrivare il caldo in Sicilia. L'instabilità degli ultimi giorni lascerà spazio tra qualche ora ad una condizione meteorologica più stazionaria con sole e temperature in linea con la media stagionale. Gli esperti di 3BMeteo, mettono però in guardia: "la pressione è in aumento con l'avvio della nuova settimana, ci sarà dunque più spazio al sole anche per via dell'allontanamento del ciclone mediterraneo responsabile della recente ondata di maltempo. Tuttavia non aspettiamoci una stabilità assoluta - dicono -, infiltrazioni di aria fresca manterranno vive condizioni di instabilità, specie al pomeriggio e nelle aree interne e montuose. Tuttavia i fenomeni riusciranno a raggiungere anche le zone di costa". Le temperature sono confermate in aumento.

La giornata di lunedì sarà caratterizzata ancora da una certa instabilità, in parte legata all'influenza del vortice in allontanamento verso la Grecia, ma soprattutto di stampo convettivo per il riscaldamento dell'aria nelle ore diurne che stimolerà la formazione di temporali. Le regioni più esposte saranno quelle centro meridionali soprattutto Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nella nostra Isola, infatti, sono previste precipitazioni nella zona orientale.

La giornata di martedì vedrà sole prevalente al mattino, poi nel pomeriggio ci sarà ancora il rischio di qualche piovasco o temporale sulle zone appenniniche centro meridionali ma i fenomeni dovrebbero restare relegati alle sole zone interne. Le temperature saranno molto miti su tutta l'Italia soprattutto sulle regioni centro settentrionali con massime a tratti semi estive. Mercoledì giornata prevalentemente con sole e temperature intorno ai 23/24 gradi. Un andamento che sarà presente anche nella giornata di giovedì quando però giungeranno venti che porteranno ad una fase più nuvolosa prevista per venerdì.



© Riproduzione riservata

