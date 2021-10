Dopo Apollo in Italia arriva la tempesta "Poppea": il maltempo non molla la Sicilia

Attualita 365

Dopo Apollo in Italia arriva la tempesta "Poppea": il maltempo non molla la Sicilia

La nuova perturbazione toccherà tutta l'Italia da Nord a Sud. In Sicilia le precipitazioni proseguirano

Redazione

30 Ottobre 2021 12:25

Domani è atteso l'arrivo in Italia di 'Poppea', intensa perturbazione atlantica che si presenterà sotto forma di tempesta. Secondo Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, dopo un sabato ancora piovoso per Sicilia e Calabria ioniche, al Nordovest avanzeranno le prime nubi cariche di piogge su Val d'Aosta, Piemonte e Liguria. 'Poppea', annunciata come la tempesta di Halloween, avanzerà gradualmente verso la penisola, portando piogge sempre più diffuse su Nordovest, Sardegna e Sicilia (già flagellata dal passaggio del ciclone Apollo), per poi toccare le coste laziali. Soffieranno venti meridionali sia di scirocco e sia di libeccio.

Sarà lunedì 1 novembre, giorno di Ognissanti, che la tempesta scatenerà tutta la sua potenza. Piogge abbondanti o molto copiose si abbatteranno su Lombardia, Nordest, Toscana, Umbria, Lazio e Sicilia, su quest'ultima soprattutto nelle prime ore della giornata, per poi estendersi più attenuate alle regioni centro-meridionali adriatiche. Lo scirocco sferzerà le coste adriatiche. Il mare sarà molto mosso, mentre il libeccio colpirà i settori tirrenici.

Ecco le previsioni nel dettaglio: Sabato 30 ottobre. Al nord: peggiora al Nordovest con piogge. Al centro: in gran parte asciutto. Al sud: ancora piogge su Calabria ionica e Sicilia centro-orientale, meglio altrove. Domenica 31 ottobre. Al nord: piogge deboli su Piemonte, Val d’Aosta e alta Lombardia. Al centro: peggiora diffusamente in Sardegna, molte nubi altrove. Al sud: entro sera piogge battenti in Sicilia. Lunedì 1 novembre. Al nord: forte maltempo da Ovest verso Est. Al centro: maltempo su gran parte delle regioni, soprattutto Tirreniche. Al sud: piogge a carattere sparso, più forti in serata. Martedì 2 novembre: pausa soleggiata. Mercoledì 3 novembre: altra scarica di maltempo e arrivo della prima neve.(Agi.it)



Domani è atteso l'arrivo in Italia di 'Poppea', intensa perturbazione atlantica che si presenterà sotto forma di tempesta. Secondo Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, dopo un sabato ancora piovoso per Sicilia e Calabria ioniche, al Nordovest avanzeranno le prime nubi cariche di piogge su Val d'Aosta, Piemonte e Liguria. 'Poppea', annunciata come la tempesta di Halloween, avanzerà gradualmente verso la penisola, portando piogge sempre più diffuse su Nordovest, Sardegna e Sicilia (già flagellata dal passaggio del ciclone Apollo), per poi toccare le coste laziali. Soffieranno venti meridionali sia di scirocco e sia di libeccio. Sarà lunedì 1 novembre, giorno di Ognissanti, che la tempesta scatenerà tutta la sua potenza. Piogge abbondanti o molto copiose si abbatteranno su Lombardia, Nordest, Toscana, Umbria, Lazio e Sicilia, su quest'ultima soprattutto nelle prime ore della giornata, per poi estendersi più attenuate alle regioni centro-meridionali adriatiche. Lo scirocco sferzerà le coste adriatiche. Il mare sarà molto mosso, mentre il libeccio colpirà i settori tirrenici. Ecco le previsioni nel dettaglio: Sabato 30 ottobre. Al nord: peggiora al Nordovest con piogge. Al centro: in gran parte asciutto. Al sud: ancora piogge su Calabria ionica e Sicilia centro-orientale, meglio altrove. Domenica 31 ottobre. Al nord: piogge deboli su Piemonte, Val d'Aosta e alta Lombardia. Al centro: peggiora diffusamente in Sardegna, molte nubi altrove. Al sud: entro sera piogge battenti in Sicilia. Lunedì 1 novembre. Al nord: forte maltempo da Ovest verso Est. Al centro: maltempo su gran parte delle regioni, soprattutto Tirreniche. Al sud: piogge a carattere sparso, più forti in serata. Martedì 2 novembre: pausa soleggiata. Mercoledì 3 novembre: altra scarica di maltempo e arrivo della prima neve.(Agi.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare