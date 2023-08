Attualita 3871

Dopo 48 anni rimpatriata a Caltanissetta tra ex compagni dell'istituto Tecnico Commerciale "Mario Rapisardi"

Amarcord tra i "giovanzinotti" della VC del 1975 che riescono a contattare tutti i compagni

Redazione

11 Agosto 2023 10:06 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/dopo-48-anni-rimpatriata-a-caltanissetta-tra-ex-compagni-dellistituto-tecnico-commerciale-mario-rapisardi Copia Link Condividi Notizia

Era il lontano 1975 quando un gruppo di giovani, dopo avere raggiunto la prima fra le più importanti mete della loro vita, ovvero gli esami di maturità al mitico ITC "Mario Rapisardi", si sparpagliava per l'Italia ed iniziava ad affrontare un nuovo percorso, con la mente ed il cuore carichi di speranze, di aspirazioni e, perché no, di ambizioni. Si perdono così poco a poco i legami che li tenevano uniti tra i banchi, i rapporti tra di loro poco alla volta si affievoliscono, sovrastati dai tanti impegni che la quotidianità richiede, ed i ricordi, i nomi, i volti e gli aneddoti vengono offuscati dalla nebbia del tempo che passa. Ma ecco che, pochissimi mesi orsono, per la felice intuizione di un primo gruppetto di quegli ex compagni di scuola, prende forma l'idea di ricostituire quella classe di giovani ed affiatati alunni ed uno di loro, Calogero, detto Lillo Fasciana, crea un gruppo su whatsapp, inizialmente composto di otto elementi ma che alla fine diventano magicamente ventisei, i quali per la loro verve ed ironia non temono confronti con nessuno! Questi baldi "giovanzianotti" riscoprono i propri compagni, facendo diventare whatsapp il loro istituto ed il loro gruppo chat la mitica "quinta C" del 1975.

Ed eccoli qui a riunirsi entusiasti, e, soprattutto, molto contenti di avere ritrovato la propria e l'altrui gioventù in quei compagni che il tempo aveva cercato di cancellare. Il clou quindi si è raggiunto il 10 agosto quando, ad ora di pranzo, in un noto ristorante cittadino, si sono riuniti in maniera molto goliardica a festeggiare lo stare ancora insieme, a raccontare aneddoti scolastici, a mostrare qualche vecchia foto di classe, dai colori ormai sbiaditi ma che riporta agli anni che furono tra le immagini di una gita scolastica. L’emozione è grande nel rivedersi con qualche capello in meno, con qualche acciacco e ruga in più, e nel cercare negli occhi degli ex compagni le loro battaglie affrontate nella vita per raggiungere quelle mete e quelle aspirazioni dell'ormai lontano anno del diploma di maturità. La stupenda “rimpatriata” ha reso tutti felicissimi ed entusiasti dell’evento e tutti si sono lasciati con la promessa di ritrovarsi ancora.

Erano in venticinque ma mancava all’appello qualche loro compagno perché non sono riusciti a rintracciarlo o perché deceduto. In particolare ne va ricordato uno fra coloro che non ci sono più, il mitico “Jonny l'americano”, al secolo Giovanni Messina, che i più anziani in città sicuramente ricorderanno per la sua stazza e per essere stato membro di una famosa banda musicale cittadina, sempre presente con il suo inseparabile "trombone" ad ogni processione religiosa di Caltanissetta.

Nella foto di gruppo, da sinistra verso destra e dal basso in alto: Salvatore Zoda, Ernesto Rizzo, Calogero Parrinello, Luigi Giannone, Michele Alù, Giuseppe Formuso, Enza Vasapolli, Calogera Castrogiovanni, Giuseppe Malacasa, Gina Milia, Maria Concetta Alloro, Letizia Valenza, Alessandra Pignato, Franca Macaluso, Calogero Fasciana, Mariella Lombardo, Santo Cannella, Calogero Calabrese, Maria Grazia Mangione, Maria Pia Maira, Rita Anzalone, Mario Matraxia, Mirella Amico, Rita Fiore ed Eugenio Dell’Aiera.



Era il lontano 1975 quando un gruppo di giovani, dopo avere raggiunto la prima fra le più importanti mete della loro vita, ovvero gli esami di maturità al mitico ITC "Mario Rapisardi", si sparpagliava per l'Italia ed iniziava ad affrontare un nuovo percorso, con la mente ed il cuore carichi di speranze, di aspirazioni e, perché no, di ambizioni. Si perdono così poco a poco i legami che li tenevano uniti tra i banchi, i rapporti tra di loro poco alla volta si affievoliscono, sovrastati dai tanti impegni che la quotidianità richiede, ed i ricordi, i nomi, i volti e gli aneddoti vengono offuscati dalla nebbia del tempo che passa. Ma ecco che, pochissimi mesi orsono, per la felice intuizione di un primo gruppetto di quegli ex compagni di scuola, prende forma l'idea di ricostituire quella classe di giovani ed affiatati alunni ed uno di loro, Calogero, detto Lillo Fasciana, crea un gruppo su whatsapp, inizialmente composto di otto elementi ma che alla fine diventano magicamente ventisei, i quali per la loro verve ed ironia non temono confronti con nessuno! Questi baldi "giovanzianotti" riscoprono i propri compagni, facendo diventare whatsapp il loro istituto ed il loro gruppo chat la mitica "quinta C" del 1975. Ed eccoli qui a riunirsi entusiasti, e, soprattutto, molto contenti di avere ritrovato la propria e l'altrui gioventù in quei compagni che il tempo aveva cercato di cancellare. Il clou quindi si è raggiunto il 10 agosto quando, ad ora di pranzo, in un noto ristorante cittadino, si sono riuniti in maniera molto goliardica a festeggiare lo stare ancora insieme, a raccontare aneddoti scolastici, a mostrare qualche vecchia foto di classe, dai colori ormai sbiaditi ma che riporta agli anni che furono tra le immagini di una gita scolastica. L'emozione è grande nel rivedersi con qualche capello in meno, con qualche acciacco e ruga in più, e nel cercare negli occhi degli ex compagni le loro battaglie affrontate nella vita per raggiungere quelle mete e quelle aspirazioni dell'ormai lontano anno del diploma di maturità. La stupenda "rimpatriata" ha reso tutti felicissimi ed entusiasti dell'evento e tutti si sono lasciati con la promessa di ritrovarsi ancora. Erano in venticinque ma mancava all'appello qualche loro compagno perché non sono riusciti a rintracciarlo o perché deceduto. In particolare ne va ricordato uno fra coloro che non ci sono più, il mitico "Jonny l'americano", al secolo Giovanni Messina, che i più anziani in città sicuramente ricorderanno per la sua stazza e per essere stato membro di una famosa banda musicale cittadina, sempre presente con il suo inseparabile "trombone" ad ogni processione religiosa di Caltanissetta. Nella foto di gruppo, da sinistra verso destra e dal basso in alto: Salvatore Zoda, Ernesto Rizzo, Calogero Parrinello, Luigi Giannone, Michele Alù, Giuseppe Formuso, Enza Vasapolli, Calogera Castrogiovanni, Giuseppe Malacasa, Gina Milia, Maria Concetta Alloro, Letizia Valenza, Alessandra Pignato, Franca Macaluso, Calogero Fasciana, Mariella Lombardo, Santo Cannella, Calogero Calabrese, Maria Grazia Mangione, Maria Pia Maira, Rita Anzalone, Mario Matraxia, Mirella Amico, Rita Fiore ed Eugenio Dell'Aiera.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare