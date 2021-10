Cronaca 83

Dopo 38 anni di servizio nell'Arma dei Carabinieri il Luogotenente Lodico va in pensione

Nel 2017 ha ricevuto l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Redazione

05 Ottobre 2021 09:16

Va in pensione, dopo trentotto anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri e per raggiunti limiti d’età, il Luogotenente Walter Luigi Lodico, in servizio al Comando Provinciale di Enna. Originario di Caltanissetta, si è arruolato nell’Arma nel 1983, raggiungendo il grado apicale del ruolo Ispettori nel 2014. Ha prestato servizio nelle città di Messina, Roma, Palermo e Napoli nonché per ultimo a Enna, ove dal 2005 al 2019 ha comandato il Nucleo Informativo, tutte sedi nelle quali, assegnato a Reparti particolarmente impegnativi, si è fatto apprezzare per la sua ineccepibile professionalità ed esemplari qualità umane. Laureatosi a Napoli in “Scienze dell’Educazione e della Formazione”, ha conseguito, in riconoscimento alle sue capacità, varie onorificenze e benemerenze militari, oltre quella più prestigiosa di “Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana” conferitagli dal Presidente della Repubblica in data 2 giugno 2017.



Va in pensione, dopo trentotto anni di servizio nell'Arma dei Carabinieri e per raggiunti limiti d'età, il Luogotenente Walter Luigi Lodico, in servizio al Comando Provinciale di Enna. Originario di Caltanissetta, si è arruolato nell'Arma nel 1983, raggiungendo il grado apicale del ruolo Ispettori nel 2014. Ha prestato servizio nelle città di Messina, Roma, Palermo e Napoli nonché per ultimo a Enna, ove dal 2005 al 2019 ha comandato il Nucleo Informativo, tutte sedi nelle quali, assegnato a Reparti particolarmente impegnativi, si è fatto apprezzare per la sua ineccepibile professionalità ed esemplari qualità umane. Laureatosi a Napoli in "Scienze dell'Educazione e della Formazione", ha conseguito, in riconoscimento alle sue capacità, varie onorificenze e benemerenze militari, oltre quella più prestigiosa di "Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana" conferitagli dal Presidente della Repubblica in data 2 giugno 2017.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare