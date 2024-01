Cronaca 1104

Donne uccise a Naro, prelevato mozzicone di sigaretta davanti abitazione. L'appello dei parenti: "Se qualcuno sa, parli"

Nell'abitazione della donna morta carbonizzata non è stata trovata nessuna traccia di liquido infiammabile

Redazione

05 Gennaio 2024 17:57 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/donne-uccise-a-naro-prelevato-mozzicone-di-sigaretta-davanti-abitazione-lappello-dei-parenti-se-qualcuno-sa-parli Copia Link Condividi Notizia

Gli specialisti del nucleo investigativo dei vigili del fuoco sono entrati nella casa di vicolo Avenia, a Naro, dov’è stata trovata morta carbonizzata Maria Rus. Davanti all’uscio di casa è stato prelevato un mozzicone di sigaretta. Gli investigatori hanno effettuando i rilievi dentro l’abitazione. I vigili del fuoco non hanno trovato materiali che abbiano potuto fare accelerare il rogo. Nessuna traccia di liquido infiammabile o inneschi vari all’interno dell’abitazione di Maria Rus. Il nucleo investigativo dei vigili del fuoco ha ultimato i rilievi all’interno della residenza, di proprietà di Maria Rus, ed ha accertato che per appiccare le fiamme non è stata utilizzata benzina. Quasi scontato dunque il fatto che l’incendio è stato appiccato alla poltrona davanti alla quale è stata trovata la donna. «Mia mamma non si sedeva mai su quella poltrona - racconta la figlia Marcela -. Si metteva da tutt’altra parte della casa, dove il cellulare ha campo».

In merito all’altra vittima, la 58enne romena Delia Zarniscu, Marcela racconta: «Non so se avevano rapporti di frequentazione. Certo, Naro è piccola e ci conosciamo tutti, ma non so fino a che punto loro si conoscessero o si frequentassero». «A Naro - dice il genero, Giuseppe - ci sono molti romeni, gente che sa i problemi che ha avuto con il marito e magari qualcuno ha cercato di infastidire mia suocera. Magari ha cercato di cacciarli da casa ed è successa questa tragedia».

Marcela e Giuseppe chiedono la collaborazione di eventuali testimoni. «Non è stato un incidente - dicono - ed è assurdo che nessuno abbia sentito nulla. Ci sono tante persone in questo quartiere. Chi ha chiamato i pompieri sicuramente ha visto qualcosa. Andremo in fondo a questa situazione». Seduti sugli scalini di vicolo Avenia, mentre aspettano di poter parlare con i carabinieri, la figlia e il genero di Maria Rus sono addolorati. «Non si ammazza un gatto, immaginiamo una persona in questo modo. Se qualcuno ha visto qualcosa anche in forma anonima parli con i carabinieri» dicono. «I miei suoceri, molti anni fa, avevano avuto dei problemi economici e gli sono stati tolti due figli - spiega Giuseppe -. Una aveva 12 anni e l’altra 6 anni. Una adesso è maggiorenne ed è in contatto con mia moglie, l’altra non sappiamo dove sia e nessuno ci vuole dire nulla. È sparita». «Mia madre e mio padre - racconta la figlia - erano separati, non divorziati, ma separati. Mio padre è in Romania adesso. E ogni tanto si parlavano - racconta Marcela -. Mia mamma da 19 anni viveva a Naro». «Non è stata una rapina, perché io ho visto il cadavere di mia suocera e aveva ancora indosso la collanina» aggiunge Giuseppe. «Non dava problemi a nessuno, era una persona squisita - sottolinea un narese -. La conoscevo da anni perché prima viveva nel quartiere di Sant’Agostino ed era una persona che non dava fastidio».



Gli specialisti del nucleo investigativo dei vigili del fuoco sono entrati nella casa di vicolo Avenia, a Naro, dov'è stata trovata morta carbonizzata Maria Rus. Davanti all'uscio di casa è stato prelevato un mozzicone di sigaretta. Gli investigatori hanno effettuando i rilievi dentro l'abitazione. I vigili del fuoco non hanno trovato materiali che abbiano potuto fare accelerare il rogo. Nessuna traccia di liquido infiammabile o inneschi vari all'interno dell'abitazione di Maria Rus. Il nucleo investigativo dei vigili del fuoco ha ultimato i rilievi all'interno della residenza, di proprietà di Maria Rus, ed ha accertato che per appiccare le fiamme non è stata utilizzata benzina. Quasi scontato dunque il fatto che l'incendio è stato appiccato alla poltrona davanti alla quale è stata trovata la donna. «Mia mamma non si sedeva mai su quella poltrona - racconta la figlia Marcela -. Si metteva da tutt'altra parte della casa, dove il cellulare ha campo». In merito all'altra vittima, la 58enne romena Delia Zarniscu, Marcela racconta: «Non so se avevano rapporti di frequentazione. Certo, Naro è piccola e ci conosciamo tutti, ma non so fino a che punto loro si conoscessero o si frequentassero». «A Naro - dice il genero, Giuseppe - ci sono molti romeni, gente che sa i problemi che ha avuto con il marito e magari qualcuno ha cercato di infastidire mia suocera. Magari ha cercato di cacciarli da casa ed è successa questa tragedia». Marcela e Giuseppe chiedono la collaborazione di eventuali testimoni. «Non è stato un incidente - dicono - ed è assurdo che nessuno abbia sentito nulla. Ci sono tante persone in questo quartiere. Chi ha chiamato i pompieri sicuramente ha visto qualcosa. Andremo in fondo a questa situazione». Seduti sugli scalini di vicolo Avenia, mentre aspettano di poter parlare con i carabinieri, la figlia e il genero di Maria Rus sono addolorati. «Non si ammazza un gatto, immaginiamo una persona in questo modo. Se qualcuno ha visto qualcosa anche in forma anonima parli con i carabinieri» dicono. «I miei suoceri, molti anni fa, avevano avuto dei problemi economici e gli sono stati tolti due figli - spiega Giuseppe -. Una aveva 12 anni e l'altra 6 anni. Una adesso è maggiorenne ed è in contatto con mia moglie, l'altra non sappiamo dove sia e nessuno ci vuole dire nulla. È sparita». «Mia madre e mio padre - racconta la figlia - erano separati, non divorziati, ma separati. Mio padre è in Romania adesso. E ogni tanto si parlavano - racconta Marcela -. Mia mamma da 19 anni viveva a Naro». «Non è stata una rapina, perché io ho visto il cadavere di mia suocera e aveva ancora indosso la collanina» aggiunge Giuseppe. «Non dava problemi a nessuno, era una persona squisita - sottolinea un narese -. La conoscevo da anni perché prima viveva nel quartiere di Sant'Agostino ed era una persona che non dava fastidio».

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare