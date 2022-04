Eventi 92

Donne sopravvissute all'Olocausto, a Gela la proiezione del film "Bocche Inutili"

Il film racconta la resistenza di alcune donne ebree durante il nazifascismo

Redazione

E’ in programma domani al cinema Hollywood alle 18.30 la proiezione del film “Bocche Inutili”, presentato oggi in anteprima a Roma e che da domani e fino al 28 aprile sarà in 45 sale cinematografiche di tutta Italia, con il sostegno di alcune importanti realtà come ARCI, CNA Cinema, WIFTMI, Giosef e diverse Amministrazioni Comunali. Tra queste, quella di Gela che ha deciso di sostenere e patrocinare l’evento per la forte valenza sociale e l’impronta storica ed educativa che reca con sé. Poco prima della proiezione interverranno il Sindaco Lucio Greco e l’assessore alle pari opportunità Nadia Gnoffo.



“Bocche inutili” è la storia corale di un gruppo di donne ebree durante il nazifascismo, che transitano dal Campo di Fossoli per finire nel famigerato lager di Ravensbrück: una storia drammatica, ispirata a fatti veri e a testimonianze reali e documentate di sopravvissute. La peculiarità che distingue e rende unico questo progetto cinematografico è la volontà e il bisogno di raccontare lo sterminio del popolo ebraico durante il secondo conflitto mondiale attraverso l'esperienza femminile. I loro disagi, le loro speranze, la loro dignità di volersi sentire ancora donne nonostante tutto. Il tema centrale è dunque la femminilità violata, la resilienza e la resistenza delle donne. “Questa mattina abbiamo celebrato la festa della Liberazione – afferma Greco - e il sacrificio di chi ha dato la vita per amore della Patria e per far si che l’orrore del nazifascismo la abbandonasse per sempre. Patrocinare e sostenere questo film, permettendo agli studenti e ai nostri concittadini di vederlo, pertanto, era il minimo che potessimo fare per tramandare la memoria, per non dimenticare i mille volti di quella tragedia immane. La voce delle donne è arrivata fino a noi attraverso le testimonianze drammatiche, scritte e verbali, di grandi nomi: penso alla Senatrice Liliana Segre, che per fortuna è ancora tra noi, e alla piccola Anna Frank, che, attraverso il suo diario, ci ha mostrato il volto più orribile della Shoah. Ci auguriamo, pertanto, che i nostri concittadini accolgano il nostro invito e prendano parte all’evento di domani”.



