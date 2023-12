Cronaca 378

Donna vittima di violenza domestica uccisa negli Usa: un video inchioda i poliziotti

Nella telefonata al 911 della donna la si sente urlare e dire ripetutamente a un uomo di lasciarla stare

Redazione

31 Dicembre 2023 09:18 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/donna-vittima-di-violenza-domestica-uccisa-negli-usa-un-video-inchioda-i-poliziotti Copia Link Condividi Notizia

Quattro colpi di arma da fuoco in appena tre secondi. Un video shock inchioda un agente della polizia di Los Angeles per la morte di Niani Finlayson, la 27enne uccisa lo scorso 4 dicembre nella sua abitazione dopo aver chiamato il 911 per un incidente di violenza domestica. Il filmato è stato ripreso dalle telecamere dei poliziotti che hanno risposto alla chiamata ed è stato diffuso solo ora, così come la chiamata al 911. Nella telefonata si sente la voce della giovane che grida: "Non vuole uscire da casa mia... Non mi lascia in pace... Ho bisogno della polizia qui, subito". La si sente urlare e dire ripetutamente a un uomo di lasciarla stare. L'avvocato della famiglia ha dichiarato che l'uomo era il suo ex fidanzato.

Il video invece mostra l'arrivo degli agenti nell'appartamento di Finlayson, da dove si sentono delle urla. Gli agenti cercano di entrare con la forza, poi la porta blu si apre: Finlayson è accanto alla figlia di 9 anni, che sembra dire ai poliziotti che l'ex fidanzato della madre l'aveva ferita, probabilmente "a pugni" o "spinta". La voce della bambina è stata distorta dalla polizia e quindi le sue parole non sono distinguibili. Finlayson sembra avere in mano un coltello da cucina e dire: "Sto per accoltellarlo". Un agente donna è stata la prima a entrare in casa. L'agente Shelton è entrato poco dopo e ha aperto il fuoco, sparando quattro colpi contro Finlayson. La giovane è morta sul colpo.

L'uccisione della 27enne ha scatenato molte proteste. Gli attivisti per i diritti civili si sono scagliati contro la polizia colpevole di non aver cercato di calmare la tensione e di aver subito usato la forza contro una donna vittima di abusi che aveva chiesto aiuto. La scorsa settimana i parenti di Finlayson hanno presentato una richiesta di risarcimento contro la polizia e la contea di Los Angeles. Al momento l'agente che ha aperto il fuoco, Ty Shelton, è stato rimosso mentre le indagini continuano. Non e' la prima volta che il poliziotto si trova coinvolto un un caso del genere. L'11 giugno del 2020, infatti, un agente uccise il sessantunenne Michael Thomas, in un caso simile. Aveva risposto a una chiamata per violenza domestica e al rifiuto dell'uomo ad aprire la porta, secondo la ricostruzione della compagna dell'uomo, gli avrebbe sparato al petto, uccidendolo.



Quattro colpi di arma da fuoco in appena tre secondi. Un video shock inchioda un agente della polizia di Los Angeles per la morte di Niani Finlayson, la 27enne uccisa lo scorso 4 dicembre nella sua abitazione dopo aver chiamato il 911 per un incidente di violenza domestica. Il filmato è stato ripreso dalle telecamere dei poliziotti che hanno risposto alla chiamata ed è stato diffuso solo ora, così come la chiamata al 911. Nella telefonata si sente la voce della giovane che grida: "Non vuole uscire da casa mia... Non mi lascia in pace... Ho bisogno della polizia qui, subito". La si sente urlare e dire ripetutamente a un uomo di lasciarla stare. L'avvocato della famiglia ha dichiarato che l'uomo era il suo ex fidanzato. Il video invece mostra l'arrivo degli agenti nell'appartamento di Finlayson, da dove si sentono delle urla. Gli agenti cercano di entrare con la forza, poi la porta blu si apre: Finlayson è accanto alla figlia di 9 anni, che sembra dire ai poliziotti che l'ex fidanzato della madre l'aveva ferita, probabilmente "a pugni" o "spinta". La voce della bambina è stata distorta dalla polizia e quindi le sue parole non sono distinguibili. Finlayson sembra avere in mano un coltello da cucina e dire: "Sto per accoltellarlo". Un agente donna è stata la prima a entrare in casa. L'agente Shelton è entrato poco dopo e ha aperto il fuoco, sparando quattro colpi contro Finlayson. La giovane è morta sul colpo. L'uccisione della 27enne ha scatenato molte proteste. Gli attivisti per i diritti civili si sono scagliati contro la polizia colpevole di non aver cercato di calmare la tensione e di aver subito usato la forza contro una donna vittima di abusi che aveva chiesto aiuto. La scorsa settimana i parenti di Finlayson hanno presentato una richiesta di risarcimento contro la polizia e la contea di Los Angeles. Al momento l'agente che ha aperto il fuoco, Ty Shelton, è stato rimosso mentre le indagini continuano. Non e' la prima volta che il poliziotto si trova coinvolto un un caso del genere. L'11 giugno del 2020, infatti, un agente uccise il sessantunenne Michael Thomas, in un caso simile. Aveva risposto a una chiamata per violenza domestica e al rifiuto dell'uomo ad aprire la porta, secondo la ricostruzione della compagna dell'uomo, gli avrebbe sparato al petto, uccidendolo.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare