Donna vittima di violenza a Caltanissetta, la Croce Rossa interviene in suo aiuto

I volontari della Croce Rossa hanno teso una mano alla donna così come prevede un protocollo siglato con il centro antiviolenza Galatea

Redazione

09 Aprile 2021 08:02

Due giorni fa, i volontari del Comitato della Croce Rossa Italiana sono intervenuti per tutelare una donna vittima di violenza. I volontari contattati dall’avv. Federica Laverde, quale Referente del Comitato nisseno della Croce Rossa per l’attuazione del protocollo contro la violenza sulle donne ed in collaborazione con il centro Antiviolenza Galatea hanno prontamente apportato aiuto ad una donna vittima di violenza, offrendo tutta l’assistenza necessaria e nella speranza che la stessa possa intraprendere un percorso di rinascita lontano dal suo maltrattante.

“Ancora una volta i volontari del Comitato di Caltanissetta, già protagonisti in prima linea in questo anno di pandemia, hanno mostrato tutta la professionalità e assistenza necessaria ad aiutare le persone più deboli e nei momenti più difficili” Manteniamo il massimo riserbo sulle azioni svolte a tutela del soggetto interessato ma riteniamo il mezzo stampa utile a far sapere alle cittadine in difficoltà che la Croce Rossa di Caltanissetta ha un suo staff di volontari qualificati pronti ad intervenire anche in tali situazioni



